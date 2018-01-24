В Молдову не пропустили российского писателя Миропольского

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Российского писателя Дмитрия Миропольского и его супругу не пропустили в Молдову, так как они не смогли подтвердить цель своего визита в страну, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе Пограничной полиции республики.

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«Двух граждан Российской Федерации не пропустили в Республику Молдову в связи с тем, что они не выполнили условия для пересечения государственной границы — не подтвердив цель своего визита. В ходе проверки они сделали противоречивые заявления и не смогли предоставить документы, подтверждающие их слова», — отметил представитель Погранполиции.

По словам собеседника, Миропольский вместе с супругой вернутся в Россию рейсом Кишинев-Москва.

Миропольский — российский писатель и сценарист, автор сценариев к нескольким историко-приключенческим картинам, с том числе «Княжна Тараканова», «18−14».

Российский писатель должен был провести в Кишиневе встречу с представителями общественности в рамках международного медиа-клуба «Формат-А3». Митропольский намерен организовать видеоконференцию со своими читателями из аэропорта молдавской столицы.