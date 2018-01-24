ВБ прогнозирует войны в странах ЦА из-за угрозы глобального потепления

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Всемирный банк прогнозирует войны в Центральной Азии, которые могут начаться из-за угрозы глобального потепления, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

«Я хотел бы подчеркнуть, что действительно наступает момент, когда мероприятия по борьбе с изменением климата больше нельзя откладывать. На протяжении последующих трех лет глобальный выброс СО2 очевидно вырастет. Поэтому если мы не предпримем амбициозные действия, то к 2030 году можем стать свидетелями увеличения глобальной температуры на 2 градуса», — заявил в среду на конференции в Алматы представитель Всемирного банка в Казахстане Ато Браун.

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Это, как считает эксперт ВБ, приведет к дефициту воды, продовольствия и многим другим проблемам, а также возможно к конфликтам, которые будут связаны с этой нехваткой.

«Банк объявил в Париже, что мы больше не будем финансировать добычу нефти и газа после 2019 года в ответ на угрозу, связанную с изменением климата. Мир быстро меняется, и все мы должны адаптироваться. Мы также заявили, что к 2020 году 28% нашего кредитования будут направлены на климатические действия», — сказал Браун.

По его словам, банк уже получил около 90 миллионов долларов от глобального зеленого фонда на финансирование климатических программ. На протяжении последних 3−4 лет сотрудничество по обеспечению климатической устойчивости получило новый импульс во всем мире и действительно представляет собой уникальную возможность работать и реагировать на возникающие вызовы.

«Мы видим, что в Центральной Азии данная деятельность также развивается, реализуется широкий спектр проектов и программ, несмотря на то, что многие из этих программ начали свою работу не так давно. Вы уже показываете очень хорошие примеры эффективных программ, методик и практик. Мы работаем во всех пяти центральноазиатских государствах и поддерживаем диалог по поиску устойчивых климатических решений», — заключил менеджер станового офиса банка.