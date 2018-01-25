Воронежцам могут вернуть подземный переход у «Детского мира»

Сейчас сотрудники городского управления имущественных и земельных отношений рассматривают вопрос о сдаче объекта в аренду. Если эта инициатива будет одобрена представителями других структур мэрии, и договор аренды будет заключен, за подземным переходом будет кому следить — обязанности по его содержанию лягут на плечи арендатора, сообщили в пресс-службе администрации.

Напомним, что подземный переход у «Детского мира» был заброшен около десяти лет. В ходе подготовки Воронежа к празднованию 425-летия его отремонтировали и открыли в конце 2011 года. На реконструкцию пешеходного объекта было потрачено 15 млн рублей — столько стоили работы по облицовке стен, установке освещения, навесов и пандусов. Однако вскоре новые стены оказались покрыты многочисленными граффити.