Воронежцам могут вернуть подземный переход у «Детского мира»
В ближайшем будущем подземный переход на улице Плехановской у «Детского мира», закрытый 2,5 года назад
В ближайшем будущем подземный переход на улице Плехановской у «Детского мира», закрытый 2,5 года назад
Сейчас сотрудники городского управления имущественных и земельных отношений рассматривают вопрос о сдаче объекта в аренду. Если эта инициатива будет одобрена представителями других структур мэрии, и договор аренды будет заключен, за подземным переходом будет кому следить — обязанности по его содержанию лягут на плечи арендатора, сообщили в
Напомним, что подземный переход у «Детского мира» был заброшен около десяти лет. В ходе подготовки Воронежа к празднованию 425-летия его отремонтировали и открыли в конце 2011 года. На реконструкцию пешеходного объекта было потрачено 15 млн рублей — столько стоили работы по облицовке стен, установке освещения, навесов и пандусов. Однако вскоре новые стены оказались покрыты многочисленными граффити.
Коммунальщики не раз отмывали переход от надписей. Однако со временем стали делать это все реже — не хватало денег. Бороться с вандалами не помогали даже установленные внутри камеры. Через некоторое время хулиганы их разбили. Дорога, пролегающая под проезжей частью, становилась все опаснее и грязнее, пешеходы практически перестали ей пользоваться. В августе 2015 года власти приняли решение закрыть подземный переход, оградив вход металлической решеткой. Возможно, теперь объект будет спасен арендатором.