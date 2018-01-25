Бурков побывал в омском СИЗО, где сидит Меренков

Он принял участие в работе коллегии, на которой подводились итоги прошлого года.

По словам начальника УФСИН России по Омской области Сергея Корючина, в подведомственные учреждения в течение года поступило свыше 32-х тысяч человек. В тюрьмы попали 11 тысяч заключенных.

Одним из способов остановить повторного совершения преступления является привлечение заключенных к труду. И тут омские колонии могут предложить неплохой выбор профессий. Осуждённых обучают по 42 специальностям, действуют 9 центров трудовой адаптации, а также работает более десятка предприятий малого бизнеса. Вырученные деньги идут частично на погашение причиненного ущерба, частично -на компенсацию расходов государства на содержание осужденных.

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Тем не менее трудоустроить воспитанников колоний сложно. Из 10 тысяч человек, подлежащих обязательному привлечению к труду, работают только 3,3 тысячи. Ещё меньше шансов найти вакансию на трудовом рынке у бывших заключённых после освобождения.

В свою очередь, врио губернатора Александр Бурков отметил высокий уровень повторной преступности в Омской области, 65,8%. Незначительное снижение этого показателя в прошлом году, считает глава региона, не может служить поводом для успокоения.

«В прошлом году региональное правительство увеличило объем бюджетных ассигнований предприятиям, которые берут на работу, в том числе, граждан из группы риска. В результате — если два года назад было трудоустроено всего 65 освобожденных из мест лишения свободы и условно осужденных, то в прошлом году — практически втрое больше, — подчеркнул Бурков. — Но мы понимаем, что это — капля в море. Будем стимулировать наших работодателей принимать на работу людей из группы риска. Мы должны понимать одно — если мы не дали ему сегодня работу, возможность заработать кусок хлеба, завтра он пойдёт грабить, добывать пропитание. Поэтому задача власти — создавать условия для трудоустройства. Ничего другого. Только рабочие места и социальная адаптация».