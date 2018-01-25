Бурков побывал в омском СИЗО, где сидит Меренков
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков посетил управление службы исполнения наказаний.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков посетил управление службы исполнения наказаний.
Он принял участие в работе коллегии, на которой подводились итоги прошлого года.
По словам начальника УФСИН России по Омской области Сергея Корючина, в подведомственные учреждения в течение года поступило свыше 32-х тысяч человек. В тюрьмы попали 11 тысяч заключенных.
Одним из способов остановить повторного совершения преступления является привлечение заключенных к труду. И тут омские колонии могут предложить неплохой выбор профессий. Осуждённых обучают по 42 специальностям, действуют 9 центров трудовой адаптации, а также работает более десятка предприятий малого бизнеса. Вырученные деньги идут частично на погашение причиненного ущерба, частично -на компенсацию расходов государства на содержание осужденных.
Тем не менее трудоустроить воспитанников колоний сложно. Из 10 тысяч человек, подлежащих обязательному привлечению к труду, работают только 3,3 тысячи. Ещё меньше шансов найти вакансию на трудовом рынке у бывших заключённых после освобождения.
В свою очередь, врио губернатора Александр Бурков отметил высокий уровень повторной преступности в Омской области, 65,8%. Незначительное снижение этого показателя в прошлом году, считает глава региона, не может служить поводом для успокоения.
«В прошлом году региональное правительство увеличило объем бюджетных ассигнований предприятиям, которые берут на работу, в том числе, граждан из группы риска. В результате — если два года назад было трудоустроено всего 65 освобожденных из мест лишения свободы и условно осужденных, то в прошлом году — практически втрое больше, — подчеркнул Бурков. — Но мы понимаем, что это — капля в море. Будем стимулировать наших работодателей принимать на работу людей из группы риска. Мы должны понимать одно — если мы не дали ему сегодня работу, возможность заработать кусок хлеба, завтра он пойдёт грабить, добывать пропитание. Поэтому задача власти — создавать условия для трудоустройства. Ничего другого. Только рабочие места и социальная адаптация».
Отметим, что там, же где расположено УФСИН по Омской области, есть СИЗО-1. Там сейчас находится бывший министр имущественных отношений Вадим Меренков. Он скрывался от следствия 2,5 года, но потом все же сдался властям.