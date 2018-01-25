584 гастарбайтеров выдворили на родину из Иркутской области
Они приехали на заработки из Узбекистана, Таджикистана и Китая.
Они приехали на заработки из Узбекистана, Таджикистана и Китая.
На территорию Иркутской области часто приезжают граждане соседних стран, чтобы подзаработать на стройках и лесопилках. Но тех, кто вовремя не продлевает рабочую визу, отправляют обратно на родину. В течение 2017 года судебные приставы проводили до аэропорта 584 гастарбайтеров, чтобы они выехали за пределы России.
— В Узбекистан отправлено 322 человека, в Таджикистан — 99, в Китай — 62, рассказывают в
С начала 2018 года выдворили из нашего региона уже 25 нелегальных мигрантов. Все, кого отправили обратно на родину, в течение пяти лет не смогут снова приехать в Россию.