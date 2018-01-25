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08:10 (мск), источник: Комсомольская правда

584 гастарбайтеров выдворили на родину из Иркутской области

Они приехали на заработки из Узбекистана, Таджикистана и Китая.

На территорию Иркутской области часто приезжают граждане соседних стран, чтобы подзаработать на стройках и лесопилках. Но тех, кто вовремя не продлевает рабочую визу, отправляют обратно на родину. В течение 2017 года судебные приставы проводили до аэропорта 584 гастарбайтеров, чтобы они выехали за пределы России.

— В Узбекистан отправлено 322 человека, в Таджикистан — 99, в Китай — 62, рассказывают в пресс-службе УФССП по Иркутской области. — Также правила миграционного учета и режима пребывания на территории России нарушили граждане Кыргызстана, Украины, Азербайджана, Монголии, Грузии, Молдовы, Армении, Казахстана, Республики Беларусь и Вьетнама.

С начала 2018 года выдворили из нашего региона уже 25 нелегальных мигрантов. Все, кого отправили обратно на родину, в течение пяти лет не смогут снова приехать в Россию.

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