584 гастарбайтеров выдворили на родину из Иркутской области

На территорию Иркутской области часто приезжают граждане соседних стран, чтобы подзаработать на стройках и лесопилках. Но тех, кто вовремя не продлевает рабочую визу, отправляют обратно на родину. В течение 2017 года судебные приставы проводили до аэропорта 584 гастарбайтеров, чтобы они выехали за пределы России.

— В Узбекистан отправлено 322 человека, в Таджикистан — 99, в Китай — 62, рассказывают в пресс-службе УФССП по Иркутской области. — Также правила миграционного учета и режима пребывания на территории России нарушили граждане Кыргызстана, Украины, Азербайджана, Монголии, Грузии, Молдовы, Армении, Казахстана, Республики Беларусь и Вьетнама.