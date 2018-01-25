Яна Романова откроет в Омской области Академию биатлона

Они обсудили перспективу создания академии имени прославленной биатлонистки. На заседании также присутствовали начальник управления министерства, двукратная чемпионка мира по биатлону Елена Бацевич и заместитель министра, мастер спорта по лыжным гонкам Алексей Фадин.

Замминистра Андрей Хромов заявил, что нужно искать инвесторов для амбициозного проекта.

«Это не первая наша встреча, и конечно, не последняя, — пояснил Андрей Хромов. — Изначально мы с Яной рассуждали о состоянии российского биатлона, а когда коснулись этой проблемы, родилась идея создания “Академии Яны Романовой”. Планов много, сейчас мы их систематизируем, и к концу недели появится общая картинка. Появится более четкое и ясное понимание того, когда начнет реализовываться наш проект. Конечно, важным будет вопрос финансирования, будем привлекать инвесторов. Главное, что у нас есть огромная заинтересованность самой Яны, которая возглавляет областную федерацию биатлона. Она действительно хочет создать эту Академию и у нее есть видение того, как это можно сделать».

Предполагается, что Академия не будет иметь привязки к одному месту с развитой инфраструктурой. Проект предполагает создание «кустовых зон», где могли бы заниматься спортсмены разного уровня из ближайших населенных пунктов и районов. Такие «точки притяжения» для биатлонистов в Омской области уже обозначены.

Поскольку большинство граждан региона проживают в областном центре, существует идея создания в Омске минимум двух точек базирования — на территории Аграрного университета и парка Советского округа. Уже есть положительный ответ от ректора агроуниверситета Оксаны Шумаковой, которая поддержала идею усовершенствования спортивной базы вуза и универсализации имеющегося парка.

Кроме того хорошая база существует в Муромцевском районе. Спорткомплекс в селе Петропавловка может стать привлекательными для жителей севера нашего региона. В перспективе планируется создать условия для занятий биатлоном в каждом из районов Омской области.

Также хорошая база есть в микрорайоне Крутая Горка. Там расположена единственная в регионе уникальная трасса со сложным рельефом, предназначенная для спортсменов высокого класса.

«Сложно сказать, когда Академия появится на свет, но у меня такой характер, что не терпится как можно скорее заговорить о ней, как о свершившемся факте, — подчеркнула заслуженный мастер спорта Яна Романова. — Хочется быстрее реализовывать всё, что было сказано изначально, и то, что обсуждаем сейчас. Приятно, что губернатор Александр Бурков сам озвучил идею создания Академии, и теперь мы плодотворно и напряженно работаем по всем направлениям с Минспорта Омской области. Идей много, но уже есть четкое понимание, в каком виде начнется реализация проекта. Прежде всего, хочется максимально активизировать муниципальные районы, вселить в них жизнь».