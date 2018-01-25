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08:18 (мск), источник: Комсомольская правда

27 января в Перми ограничат движение трамваев на полчаса

Это связано с мероприятиями, которые пройдут в честь Дня снятия блокады Ленинграда.

27 января 1944 года — день снятия блокады Ленинграда. В честь этого события в Перми пройдут торжественные мероприятия. В субботу, 27 января, в 12−00 у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу состоится церемония.

— Во время церемонии участники возложат цветы к мемориалу «Вечный огонь», — рассказали в мэрии. — На время церемонии возложения на полчаса — с 12−00 до 12−30 — будет приостановлено движение трамваев по улице Сибирской.

В торжественных мероприятиях примут участие жители блокадного Ленинграда, члены городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, представители администраций Пермского края и города Перми.

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