В Башкирии юные спортсмены поборются за Кубок Владимира Путина

Источник: Башинформ

Организовали соревнования среди юных спортсменов участники движения Putin Team, Федерация по спортивной борьбе республики и федеральный проект, созданный при поддержке УНТУ — школа «Юнармия».

«Мы разыграем “Кубок Лидера” — переходящий трофей Владимира Путина. Его обладателем станет один из участников соревнований, который покорит сердца жюри волевым характером и неподдельным стремлением к победе», — уточнили организаторы.

В состав жюри открытого кубка по спортивной борьбе грэпплинг вошли начальник отдела спорта и подготовки резерва министерства молодежной политики и спорта Башкирии Марсель Юсупов, депутат Госсобрания — Курултая, председатель фонда партии «Единая Россия» Николай Самойленко, руководитель «Штаба Путин Тим Республики Башкортостан» Рамиль Ганиев и победительница конкурса «Мама России-2017» Юлия Сенатор. Также важность спортивного события отметил математик, доктор физико-математических наук, профессор, ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин, который является доверенным лицом президента Владимира Путина.