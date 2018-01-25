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08:15 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии юные спортсмены поборются за Кубок Владимира Путина

УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В воскресенье, 28 января, столица Башкирии примет открытый кубок Республики Башкортостан по спортивной борьбе грепплинг «OPEN REPUBLIK» среди детей от пяти до 15 лет.

Источник: Башинформ

Организовали соревнования среди юных спортсменов участники движения Putin Team, Федерация по спортивной борьбе республики и федеральный проект, созданный при поддержке УНТУ — школа «Юнармия».

«Мы разыграем “Кубок Лидера” — переходящий трофей Владимира Путина. Его обладателем станет один из участников соревнований, который покорит сердца жюри волевым характером и неподдельным стремлением к победе», — уточнили организаторы.

В состав жюри открытого кубка по спортивной борьбе грэпплинг вошли начальник отдела спорта и подготовки резерва министерства молодежной политики и спорта Башкирии Марсель Юсупов, депутат Госсобрания — Курултая, председатель фонда партии «Единая Россия» Николай Самойленко, руководитель «Штаба Путин Тим Республики Башкортостан» Рамиль Ганиев и победительница конкурса «Мама России-2017» Юлия Сенатор. Также важность спортивного события отметил математик, доктор физико-математических наук, профессор, ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин, который является доверенным лицом президента Владимира Путина.

Праздничное открытие соревнований начнется в 14.00 по уфимскому времени в Центре спортивной подготовки республики (Уфа, ул. Султанова, 24/1).

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