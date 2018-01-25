Красноярский железнодорожный вокзал запустил новую услугу для маломобильных пассажиров

Источник: Агентство «Москва»

На железнодорожном вокзале Красноярска начала действовать новая услуга — ситуационная помощь, сообщили в пресс-службе КрасЖД. Она рассчитана на пассажиров, которым нужна помощь при перемещении по территории вокзального комплекса. В первую очередь, это люди с ограниченными возможностями и мамы с колясками.

Чтобы оперативно получить такую помощь, пассажиры этой категории могут воспользоваться кнопкой, которая установлена у центрального входа в здание. Она находится на специальном навигационном стенде, где также размещена контактная информация и схема всех зон вокзального комплекса, предназначенных для комфортного пребывания маломобильных пассажиров.

С помощью кнопки можно обратиться к сотрудникам вокзала Красноярска, не заходя в здание. Дежурный помощник начальника вокзала определит, какая именно помощь необходима пассажиру, а затем организует оказание услуги.

«На железнодорожных вокзалах ведётся комплексная работа по формирование безбарьерной среды, — рассказала начальник Красноярского железнодорожного вокзала Елена Турошева. — Мы стараемся создать комфортные условия для каждого пассажира. Так, в январе этого года к нам уже обратилось порядка 50 человек с ограниченными возможностями, которым оказали необходимую помощь».

В целом, в 2017 году холдинг «РЖД» обслужил рекордное количество маломобильных пассажиров. Услугами сопровождения на территории вокзальных комплексов воспользовались более 170 тысяч человек, что на 70% больше, чем в 2016 году. В компании работает Центр содействия мобильности (ЦСМ), принимающий заявки от маломобильных пассажиров (с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения). Сотрудники ЦСМ организуют бесплатное сопровождение маломобильных граждан и их обслуживание на железнодорожных вокзалах и в пути следования.