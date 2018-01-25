Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла старейшая актриса Голливуда
В кишечнике любителя суши вырос полутораметровый гельминт
Кондуктор высадила ребенка на улицу в 35-градусный мороз
Переехавший за границу россиянин рассказал о больших заблуждениях
Пользователи Сети сравнили Яну Рудковскую с девочкой-подростком
Комедия «Смерть Сталина»Почему фильм разозлил деятелей культуры
От Водонаевой до Слепакова: звезды ТНТ на премьере «Zомбоящика»
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
СМИ: эксперт поведал, на что способен обновленный Ту-95
РФ поставила ультиматум Киеву по кораблям из Крыма
Поклонники раскритиковали Ксению Собчак за «бабушкин наряд»
Барановская высказалась о гражданском браке с Аршавиным
СМИ: Кремль поставил ультиматум Украине по кораблям из Крыма
Каменских показала грудь в прозрачном камуфляже
6 российских городов, в которых сказку сделали былью
МГУ признали одним из самых красивых в Европе
Фоторепортажи
17Купкари, или Поло с козлом в узбекских горах
10Турецкая операция в районе сирийского Африна
08:22 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский железнодорожный вокзал запустил новую услугу для маломобильных пассажиров

Она рассчитана на тех, кому нужна помощь при перемещении по территории вокзального комплекса.

Источник: Агентство «Москва»

На железнодорожном вокзале Красноярска начала действовать новая услуга — ситуационная помощь, сообщили в пресс-службе КрасЖД. Она рассчитана на пассажиров, которым нужна помощь при перемещении по территории вокзального комплекса. В первую очередь, это люди с ограниченными возможностями и мамы с колясками.

Чтобы оперативно получить такую помощь, пассажиры этой категории могут воспользоваться кнопкой, которая установлена у центрального входа в здание. Она находится на специальном навигационном стенде, где также размещена контактная информация и схема всех зон вокзального комплекса, предназначенных для комфортного пребывания маломобильных пассажиров.

С помощью кнопки можно обратиться к сотрудникам вокзала Красноярска, не заходя в здание. Дежурный помощник начальника вокзала определит, какая именно помощь необходима пассажиру, а затем организует оказание услуги.

«На железнодорожных вокзалах ведётся комплексная работа по формирование безбарьерной среды, — рассказала начальник Красноярского железнодорожного вокзала Елена Турошева. — Мы стараемся создать комфортные условия для каждого пассажира. Так, в январе этого года к нам уже обратилось порядка 50 человек с ограниченными возможностями, которым оказали необходимую помощь».

В целом, в 2017 году холдинг «РЖД» обслужил рекордное количество маломобильных пассажиров. Услугами сопровождения на территории вокзальных комплексов воспользовались более 170 тысяч человек, что на 70% больше, чем в 2016 году. В компании работает Центр содействия мобильности (ЦСМ), принимающий заявки от маломобильных пассажиров (с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения). Сотрудники ЦСМ организуют бесплатное сопровождение маломобильных граждан и их обслуживание на железнодорожных вокзалах и в пути следования.

Бесплатный федеральный номер сall-центра ЦСМ — 8−800−775−00−00, добавочный 1 (в тоновом режиме). На Красноярской железной дороге заблаговременно оставить заявку можно по телефону: 8 (391) 248−18−88 (дежурный помощник начальника Красноярского железнодорожного вокзала).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Красноярском крае активизировались фальшивые полицейские
Улицу Пионерской Правды в Красноярске перекрыли из-за потока холодной...
КНДР выступила с обращением ко всей корейской нации
Путин пообещал расцеловать сотрудника уфимского завода
Минздрав вывел 4 обязательных критерия здорового образа жизни
Трамп считает, что РФ вмешивалась в выборы в США
Четверть кредитных карт россиян остается «мертвыми»
Неблагодарная работа разрушает здоровье
Дворкович: в России нет олигархов
Спорт
«Слон в посудной лавке»: западная пресса — о решении МОК Многие иностранные журналисты не стали злорадствовать над Россией — куда большей критике подвергся Международный олимпийский комитет
Авто
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России На нашем рынке новое поколение полюбившегося россиянам седана предложат с тремя силовыми агрегатами: два из них уже хорошо знакомы, но будет и кое-что новое
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили Во время нападения ведущая скрылась в подсобке кафе
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
Мертвые души: звезды, которые покупают подписчиков Когда количество мертвых душ переваливает за сотни тысяч, а то и исчисляется миллионами — это уже наводит на определенные мысли о честности владельцев аккаунтов.
Дети
Правила Джейми Оливера: питаться правильно – просто Всемирно известный шеф-повар и отец пятерых детей Джейми Оливер многие годы борется с неправильным питанием в школьных столовых Великобритании
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь