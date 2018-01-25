Красноярский железнодорожный вокзал запустил новую услугу для маломобильных пассажиров
Она рассчитана на тех, кому нужна помощь при перемещении по территории вокзального комплекса.
Она рассчитана на тех, кому нужна помощь при перемещении по территории вокзального комплекса.
На железнодорожном вокзале Красноярска начала действовать новая услуга — ситуационная помощь, сообщили в
Чтобы оперативно получить такую помощь, пассажиры этой категории могут воспользоваться кнопкой, которая установлена у центрального входа в здание. Она находится на специальном навигационном стенде, где также размещена контактная информация и схема всех зон вокзального комплекса, предназначенных для комфортного пребывания маломобильных пассажиров.
«На железнодорожных вокзалах ведётся комплексная работа по формирование безбарьерной среды, — рассказала начальник Красноярского железнодорожного вокзала Елена Турошева. — Мы стараемся создать комфортные условия для каждого пассажира. Так, в январе этого года к нам уже обратилось порядка 50 человек с ограниченными возможностями, которым оказали необходимую помощь».
В целом, в 2017 году холдинг «РЖД» обслужил рекордное количество маломобильных пассажиров. Услугами сопровождения на территории вокзальных комплексов воспользовались более 170 тысяч человек, что на 70% больше, чем в 2016 году. В компании работает Центр содействия мобильности (ЦСМ), принимающий заявки от маломобильных пассажиров (с нарушениями функций
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