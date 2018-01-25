Штормовое предупреждение объявлено в 10 областях Казахстана

Температура воздуха опустится до -45 градусов по Цельсию. В Астане ожидается мороз до -40 градусов по Цельсию, вероятность шторма составляет 95%. В Южно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях похолодает до -35 градусов.