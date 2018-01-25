Штормовое предупреждение объявлено в 10 областях Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено почти во всех регионах Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено почти во всех регионах Казахстана
В Акмолинской, СКО, ВКО, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской областях объявлено штормовое предупреждение.
Температура воздуха опустится до -45 градусов по Цельсию. В Астане ожидается мороз до -40 градусов по Цельсию, вероятность шторма составляет 95%. В
Напомним, по прогнозам синоптиков, в Казахстане будет еще холоднее. Ожидается пик экстремального мороза в ближайшие дни.