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08:52 (мск), источник: Nur.kz

Штормовое предупреждение объявлено в 10 областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено почти во всех регионах Казахстана из-за бушующих морозов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 55% 766 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Nur.kz
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В Акмолинской, СКО, ВКО, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской областях объявлено штормовое предупреждение.

Температура воздуха опустится до -45 градусов по Цельсию. В Астане ожидается мороз до -40 градусов по Цельсию, вероятность шторма составляет 95%. В Южно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях похолодает до -35 градусов.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Казахстане будет еще холоднее. Ожидается пик экстремального мороза в ближайшие дни.

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