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08:42 (мск), источник: Newslab.ru

В Лесосибирске приставы помогли женщине получить компенсацию за сломанную в магазине ногу

Законность требования подтвердил суд, но предприниматель затягивала выплату.

В Лесосибирске приставы запретили предпринимателю выезжать за границу и вынудили заплатить компенсацию покупателю, сломавшему ногу в ее магазине.

Как пояснили в краевом управлении службы судебных приставов, жительница Лесосибирска сломала ногу на входе в магазин, находящийся в подвальном помещении жилого дома. По данным краевого суда, женщина получила сложный перелом и вынуждена была лечиться в стационаре. ей провели операцию по установке имплантата. После выписки она прошла длительный курс амбулаторного лечения, но до сих пор функции травмированной ноги полностью не восстановлены.

Владелица магазина, к которой женщина обратилась за компенсацией, отказалась добровольно оплачивать лечение и выплачивать моральный вред — 75 тыс. рублей. Законность требования подтвердил суд, но предприниматель затягивала выплату. Осенью 2017 года исполнительный лист поступил к приставам.

Должника сразу уведомили о возбуждении исполнительного производства и предоставили пять дней на добровольное погашение задолженности. Однако и после этого бизнес-леди не передала деньги, пострадавшей из-за ее небрежности женщине.

После этого с женщины решили взыскать исполнительский сбор — еще 7% от суммы долга, а также запретить ей выезд за границу. Подействовало на предпринимателя только обещание обратить взыскание на банковские счета. С момента передачи информации с службу судебных приставов прошло около полугода.

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