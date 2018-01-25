В Лесосибирске приставы помогли женщине получить компенсацию за сломанную в магазине ногу
Законность требования подтвердил суд, но предприниматель затягивала выплату.
Законность требования подтвердил суд, но предприниматель затягивала выплату.
В Лесосибирске приставы запретили предпринимателю выезжать за границу и вынудили заплатить компенсацию покупателю, сломавшему ногу в ее магазине.
Владелица магазина, к которой женщина обратилась за компенсацией, отказалась добровольно оплачивать лечение и выплачивать моральный вред — 75 тыс. рублей. Законность требования подтвердил суд, но предприниматель затягивала выплату. Осенью 2017 года исполнительный лист поступил к приставам.
Должника сразу уведомили о возбуждении исполнительного производства и предоставили пять дней на добровольное погашение задолженности. Однако и после этого
После этого с женщины решили взыскать исполнительский сбор — еще 7% от суммы долга, а также запретить ей выезд за границу. Подействовало на предпринимателя только обещание обратить взыскание на банковские счета. С момента передачи информации с службу судебных приставов прошло около полугода.