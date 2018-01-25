В Лесосибирске приставы помогли женщине получить компенсацию за сломанную в магазине ногу

В Лесосибирске приставы запретили предпринимателю выезжать за границу и вынудили заплатить компенсацию покупателю, сломавшему ногу в ее магазине.

Как пояснили в краевом управлении службы судебных приставов, жительница Лесосибирска сломала ногу на входе в магазин, находящийся в подвальном помещении жилого дома. По данным краевого суда, женщина получила сложный перелом и вынуждена была лечиться в стационаре. ей провели операцию по установке имплантата. После выписки она прошла длительный курс амбулаторного лечения, но до сих пор функции травмированной ноги полностью не восстановлены.

Владелица магазина, к которой женщина обратилась за компенсацией, отказалась добровольно оплачивать лечение и выплачивать моральный вред — 75 тыс. рублей. Законность требования подтвердил суд, но предприниматель затягивала выплату. Осенью 2017 года исполнительный лист поступил к приставам.

Должника сразу уведомили о возбуждении исполнительного производства и предоставили пять дней на добровольное погашение задолженности. Однако и после этого бизнес-леди не передала деньги, пострадавшей из-за ее небрежности женщине.