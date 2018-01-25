Задержанный из-за неисправности самолет Уфа-Пермь вылетел спустя сутки
УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Спустя сутки задержанный Як-42 авиакомпании «Турухан» вылетел из Уфы в Пермь. Об этом сообщает на
УФА, 25 янв 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Спустя сутки задержанный Як-42 авиакомпании «Турухан» вылетел из Уфы в Пермь. Об этом сообщает на
Как уже сообщало агентство «Башинформ», 63 пассажира, среди которых двое детей, более шести часов ждали вылета в аэропорту вылета в Пермский край. Позднее им объяснили, что воздушное судно не сможет вылететь
Ситуацию на контроль поставила уфимская транспортная прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку соблюдения авиакомпанией законодательства и правил Воздушного кодекса России.
На время ожидания пассажирам предоставили гостиничные номера, трансфер и горячее питание. После посадки в Перми Як-42 отправится в