Задержанный из-за неисправности самолет Уфа-Пермь вылетел спустя сутки

Как уже сообщало агентство «Башинформ», 63 пассажира, среди которых двое детей, более шести часов ждали вылета в аэропорту вылета в Пермский край. Позднее им объяснили, что воздушное судно не сможет вылететь из-за неисправности радиооборудования.