Дети в одном из поселков Хабаровского края вооружаются палками, чтобы защищаться от собак

Источник: Губерния онлайн

Стая голодных собак разорвала щенка на глазах у школьников в поселке Галичном Комсомольского района. Об этом корреспонденту портала «Губерния» сообщила мать одного из детей Елена Козлова. Женщина отмечает, что основная часть стаи агрессивных псов принадлежит сельчанке, которая без присмотра отпускает животных на улицу. Администрация поселка намерена наказать ее штрафом.

Елена Козлова рассказала, что 23 января ее ребенок пришел домой напуганным.

«Мой сын во вторник возвращался домой из школы в компании одноклассников и учеников помладше. По пути он и его приятели увидели, как стая собак загнала маленького щенка на крыльцо детского сада и разорвала его в клочья. Причем это произошло, когда в садике шел сончас. От шума воспитанники учреждения проснулись и увидели все в окно. После этого случая я и другие родители начали вооружать своих детей палками и учить, как себя надо вести при нападении собак», — рассказала Елена Козлова.

«Собачий вопрос» начал беспокоить жителей поселка еще в середине декабря прошлого года.

«Количество псов в стае постоянно растет, сейчас их насчитывается больше десяти. Все в поселке знают, что основной костяк стаи принадлежит местной учительнице и ее мужу, который работает сторожем в детском саду. Они отпускают своих питомцев на улицу без присмотра с середины декабря прошлого года. Недавно их животные стали особенно враждебными, потому что к ним прибилась сука. Безответственных хозяев уже штрафовали в прошлом году. После этого учительница обещала построить для своих животных вольер, но пока она так этого и не сделала», — добавила обеспокоенная жительница поселка.

Глава местной администрации Людмила Кацалап рассказала корреспонденту, что будет штрафовать владельцев агрессивных животных до тех пор, пока они не уберут собак с улицы.

«В декабре прошлого года к нам поступило коллективное письмо-жалоба от сельчан на стаю собак, которая агрессивно себя ведет. После проверки мы выяснили, что большинство бесконтрольных животных принадлежит учительнице, которая преподает в местной школе. Тогда мы оштрафовали ее на 500 рублей. В начале 20-х чисел января ситуация повторилась, и в администрацию снова начали обращаться сельчане с жалобами на агрессивную стаю. Теперь мы намерены снова наказать женщину штрафом. Мы будем делать это до тех пор, пока ока не найдет управу на своих псов и не построит им загон на территории своего хозяйства», — рассказала глава Галичного сельского поселения Людмила Кацалап.