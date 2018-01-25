Дети в одном из поселков Хабаровского края вооружаются палками, чтобы защищаться от собак
По словам местной жительницы, стая держит в страхе всех ее соседей, а недавно псы на глазах у школьников разорвали щенка.
По словам местной жительницы, стая держит в страхе всех ее соседей, а недавно псы на глазах у школьников разорвали щенка.
Стая голодных собак разорвала щенка на глазах у школьников в поселке Галичном Комсомольского района. Об этом корреспонденту портала «Губерния» сообщила мать одного из детей Елена Козлова. Женщина отмечает, что основная часть стаи агрессивных псов принадлежит сельчанке, которая без присмотра отпускает животных на улицу. Администрация поселка намерена наказать ее штрафом.
Елена Козлова рассказала, что 23 января ее ребенок пришел домой напуганным.
«Мой сын во вторник возвращался домой из школы в компании одноклассников и учеников помладше. По пути он и его приятели увидели, как стая собак загнала маленького щенка на крыльцо детского сада и разорвала его в клочья. Причем это произошло, когда в садике шел сончас. От шума воспитанники учреждения проснулись и увидели все в окно. После этого случая я и другие родители начали вооружать своих детей палками и учить, как себя надо вести при нападении собак», — рассказала Елена Козлова.
«Количество псов в стае постоянно растет, сейчас их насчитывается больше десяти. Все в поселке знают, что основной костяк стаи принадлежит местной учительнице и ее мужу, который работает сторожем в детском саду. Они отпускают своих питомцев на улицу без присмотра с середины декабря прошлого года. Недавно их животные стали особенно враждебными, потому что к ним прибилась сука. Безответственных хозяев уже штрафовали в прошлом году. После этого учительница обещала построить для своих животных вольер, но пока она так этого и не сделала», — добавила обеспокоенная жительница поселка.
«В декабре прошлого года к нам поступило коллективное
Напомним, в середине декабря в районе хабаровской Пятой площадки стая дворняг беспокоила местных жителей лаем и агрессивным поведением. Зоозащитники объяснили, что это собачья свадьба.