Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Башаров ответил на критику «Движения вверх»
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
При стрельбе в школе пострадали 19 человек
Переехавший за границу россиянин рассказал о больших заблуждениях
Поклонники раскритиковали Ксению Собчак за «бабушкин наряд»
Комедия «Смерть Сталина»Почему фильм разозлил деятелей культуры
От Водонаевой до Слепакова: звезды ТНТ на премьере «Zомбоящика»
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
СМИ: эксперт поведал, на что способен обновленный Ту-95
РФ поставила ультиматум Киеву по кораблям из Крыма
Валерия с мужем появились на публике в одинаковых шубах
Пользователи Сети сравнили Яну Рудковскую с девочкой-подростком
СМИ: Кремль поставил ультиматум Украине по кораблям из Крыма
Каменских показала грудь в прозрачном камуфляже
6 российских городов, в которых сказку сделали былью
МГУ признали одним из самых красивых в Европе
Фоторепортажи
17Купкари, или Поло с козлом в узбекских горах
10Турецкая операция в районе сирийского Африна
08:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Дети в одном из поселков Хабаровского края вооружаются палками, чтобы защищаться от собак

По словам местной жительницы, стая держит в страхе всех ее соседей, а недавно псы на глазах у школьников разорвали щенка.

Источник: Губерния онлайн

Стая голодных собак разорвала щенка на глазах у школьников в поселке Галичном Комсомольского района. Об этом корреспонденту портала «Губерния» сообщила мать одного из детей Елена Козлова. Женщина отмечает, что основная часть стаи агрессивных псов принадлежит сельчанке, которая без присмотра отпускает животных на улицу. Администрация поселка намерена наказать ее штрафом.

Елена Козлова рассказала, что 23 января ее ребенок пришел домой напуганным.

«Мой сын во вторник возвращался домой из школы в компании одноклассников и учеников помладше. По пути он и его приятели увидели, как стая собак загнала маленького щенка на крыльцо детского сада и разорвала его в клочья. Причем это произошло, когда в садике шел сончас. От шума воспитанники учреждения проснулись и увидели все в окно. После этого случая я и другие родители начали вооружать своих детей палками и учить, как себя надо вести при нападении собак», — рассказала Елена Козлова.

«Собачий вопрос» начал беспокоить жителей поселка еще в середине декабря прошлого года.

«Количество псов в стае постоянно растет, сейчас их насчитывается больше десяти. Все в поселке знают, что основной костяк стаи принадлежит местной учительнице и ее мужу, который работает сторожем в детском саду. Они отпускают своих питомцев на улицу без присмотра с середины декабря прошлого года. Недавно их животные стали особенно враждебными, потому что к ним прибилась сука. Безответственных хозяев уже штрафовали в прошлом году. После этого учительница обещала построить для своих животных вольер, но пока она так этого и не сделала», — добавила обеспокоенная жительница поселка.

Глава местной администрации Людмила Кацалап рассказала корреспонденту, что будет штрафовать владельцев агрессивных животных до тех пор, пока они не уберут собак с улицы.

«В декабре прошлого года к нам поступило коллективное письмо-жалоба от сельчан на стаю собак, которая агрессивно себя ведет. После проверки мы выяснили, что большинство бесконтрольных животных принадлежит учительнице, которая преподает в местной школе. Тогда мы оштрафовали ее на 500 рублей. В начале 20-х чисел января ситуация повторилась, и в администрацию снова начали обращаться сельчане с жалобами на агрессивную стаю. Теперь мы намерены снова наказать женщину штрафом. Мы будем делать это до тех пор, пока ока не найдет управу на своих псов и не построит им загон на территории своего хозяйства», — рассказала глава Галичного сельского поселения Людмила Кацалап.

Напомним, в середине декабря в районе хабаровской Пятой площадки стая дворняг беспокоила местных жителей лаем и агрессивным поведением. Зоозащитники объяснили, что это собачья свадьба.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Дети в одном из поселков Хабаровского края вооружаются палками, чтобы защищаться от собак
КНДР выступила с обращением ко всей корейской нации
Путин пообещал расцеловать сотрудника уфимского завода
Минздрав вывел 4 обязательных критерия здорового образа жизни
Трамп считает, что РФ вмешивалась в выборы в США
Четверть кредитных карт россиян остается «мертвыми»
Неблагодарная работа разрушает здоровье
Дворкович: в России нет олигархов
Спорт
«Слон в посудной лавке»: западная пресса — о решении МОК Многие иностранные журналисты не стали злорадствовать над Россией — куда большей критике подвергся Международный олимпийский комитет
Авто
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России На нашем рынке новое поколение полюбившегося россиянам седана предложат с тремя силовыми агрегатами: два из них уже хорошо знакомы, но будет и кое-что новое
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили Во время нападения ведущая скрылась в подсобке кафе
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
Мертвые души: звезды, которые покупают подписчиков Когда количество мертвых душ переваливает за сотни тысяч, а то и исчисляется миллионами — это уже наводит на определенные мысли о честности владельцев аккаунтов.
Дети
Правила Джейми Оливера: питаться правильно – просто Всемирно известный шеф-повар и отец пятерых детей Джейми Оливер многие годы борется с неправильным питанием в школьных столовых Великобритании
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь