МЧС объявило экстренное предупреждение ...

Источник: VLADNEWS

По данным Приморского УГМС: вечером 25 января, ночью и утром 26 января в заливе Петра Великого сохранится очень быстрое оледенение судов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

В заливе Петра Великого, ночью и утром 26 января в районе Поворотный — Золотой, в 11440 и 11450 квадратах, ожидается быстрое оледенение судов.