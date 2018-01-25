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09:04 (мск), источник: VLADNEWS

МЧС объявило экстренное предупреждение

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на акватории Приморья.

Источник: VLADNEWS

По данным Приморского УГМС: вечером 25 января, ночью и утром 26 января в заливе Петра Великого сохранится очень быстрое оледенение судов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

В заливе Петра Великого, ночью и утром 26 января в районе Поворотный — Золотой, в 11440 и 11450 квадратах, ожидается быстрое оледенение судов.

В связи с полученным прогнозом возможно возникновение аварийных и чрезвычайных ситуаций на судах, в том числе с угрозой нефтеразливов находящихся в 11440 и 11450 квадратах Японского моря, обусловленных быстрым оледенением судов, сильным ветром 19−24 м/c, на мысах до 30 м/c, волнением моря 2,5 — 4,5 балла.

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