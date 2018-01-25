МЧС объявило экстренное предупреждение
Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на акватории Приморья.
Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на акватории Приморья.
По данным Приморского УГМС: вечером 25 января, ночью и утром 26 января в заливе Петра Великого сохранится очень быстрое оледенение судов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В заливе Петра Великого, ночью и утром 26 января в районе Поворотный — Золотой, в 11440 и 11450 квадратах, ожидается быстрое оледенение судов.
В связи с полученным прогнозом возможно возникновение аварийных и чрезвычайных ситуаций на судах, в том числе с угрозой нефтеразливов находящихся в 11440 и 11450 квадратах Японского моря, обусловленных быстрым оледенением судов, сильным ветром 19−24 м/c, на мысах до 30 м/c, волнением моря 2,5 — 4,5 балла.