Новосибирскую улицу Ленина оставят доступной для автомобилистов
Однако общественники все равно недовольны.
Однако общественники все равно недовольны.
Накануне в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) прошли очередное открытое обсуждение концепции благоустройства улицы Ленина. Артем Шершнев убедился, что часть горожан
Выставочный зал НГУАДИ был полон. Редко какое мероприятие собирает здесь столько депутатов, общественников и неравнодушных горожан. Перекрытие отрезка улицы Ленина в
Первым слово взял Александр Тесемкин, ведущий инженер лаборатории информационных технологий транспорта СГУПС. По его словам, в лаборатории было просчитано 6 различных сценариев ограничения движения автомобилей по улице Ленина с разными вариантами организации трафика на соседних улицах.
— Каждый из рассмотренных вариантов оказывает определенное влияние на транспортную ситуацию во всей центральной части Новосибирска, — резюмировал господин Тесемкин, подчеркнув, что речь идет только об ухудшении дорожной ситуации.
«Эти модели дали нам понимание о том, что полностью перекрыть улицу Ленина, не оставляя там проезда автомобильного, неправильно», — продолжил архитектор КБ «Стрелка» Ежи Станкевич. Автор
Господин Станкевич попытался убедить аудиторию на европейских и московских примерах, что изменение улиц и площадей в интересах пешеходов улучшает городское пространство, но чем больше он говорил, тем меньше его слушали.
— Вы говорите о создании общественного пространства, а зачем его создавать именно на площади Ленина? Первомайский сквер! Почему не там?, — сорвался на крик депутат Совета депутатов Новосибирска Вячеслав Илюхин.
Аудитория поддержала его аплодисментами. Далее публика обвинила разработчиков в отсутствии идей, пренебрежении санитарными и пожарными нормами, невнимании к творческому наследию новосибирских архитекторов советского периода и даже в московской прописке.
Но безусловно, самая неоднозначная часть проекта — это изменение схемы заезда на улицу Ленина с одноименной площади — не по косой, а под прямым углом. Расчеты показывают, что в таком случае пропускная способность участка падает на 10%. Для минимизации негативного влияния этих изменений на транспортную ситуацию архитекторы предлагают изменить режим работы светофоров и перенести пешеходный переход через Вокзальную магистраль от выхода из метро непосредственно к месту, где магистраль выходит на площадь. Кроме того, таким образом, по мнению архитектора Александра Ложкина, удастся сохранить неразрывным и пешеходное пространство вдоль Красного проспекта.
— По сути, получается, красота требует жертв. Жертв от автомобилистов, — прокомментировал руководитель регионального отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Его поддержал активист проекта «Дорожная инспекция ОНФ» Александр Стефанов, заметив, что перенос парковки из одной части площади в другую с установкой на ней дополнительных ограждений и деревьев в вазонах только усложнит жизнь автомобилистов и сделает невозможной качественную уборку снега зимой.
— Вы меня простите, товарищи автомобилисты, но в центре города, на площади, просто навалены машины. Это не украшает наш город. Но если они будут припаркованы продумано среди деревьев, это будет совсем
Госпожу Терешкову, как и ее оппонента, Вячеслава Илюхина, зал поддержал аплодисментами.
Представители КБ «Стрелка» пообещали, что все замечания будут учтены при дальнейшей доработке проекта. Специалисты СГУПС продолжают детальное моделирование транспортной ситуации при разных условиях и скорее всего, проект претерпит изменения. На доработку у архитекторов осталось около месяца.