Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Водонаевой до Слепакова: звезды ТНТ на премьере «Zомбоящика»
Названы самые «токсичные» родственники
При стрельбе в школе пострадали 19 человек
Какую тайну скрывал Олег Янковский до конца жизни
Поклонники раскритиковали Ксению Собчак за «бабушкин наряд»
Комедия «Смерть Сталина»Почему фильм разозлил деятелей культуры
От Водонаевой до Слепакова: звезды ТНТ на премьере «Zомбоящика»
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
СМИ: 75-летняя Ангелина Вовк показала жертвы ради молодости
В Западной Украине массово меняют имена на русские
Поклонники раскритиковали Ксению Собчак за «бабушкин наряд»
Барановская высказалась о гражданском браке с Аршавиным
СМИ: Кремль поставил ультиматум Украине по кораблям из Крыма
Каменских показала грудь в прозрачном камуфляже
6 российских городов, в которых сказку сделали былью
МГУ признали одним из самых красивых в Европе
Фоторепортажи
17Купкари, или Поло с козлом в узбекских горах
10Турецкая операция в районе сирийского Африна
09:08 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирскую улицу Ленина оставят доступной для автомобилистов

Однако общественники все равно недовольны.

Накануне в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) прошли очередное открытое обсуждение концепции благоустройства улицы Ленина. Артем Шершнев убедился, что часть горожан по-прежнему не хочет слышать доводы авторов дизайн-проекта, хотя те пытаются идти навстречу пожеланиям общественников.

Выставочный зал НГУАДИ был полон. Редко какое мероприятие собирает здесь столько депутатов, общественников и неравнодушных горожан. Перекрытие отрезка улицы Ленина в декабре-январе раскололо жителей Новосибирска на два непримиримых лагеря. Поэтому интерес к планам по масштабной реконструкции общественного пространства в центре города был неподдельный.

Читайте также
Мэр Новосибирска рассказал о перспективах благоустройства города

Первым слово взял Александр Тесемкин, ведущий инженер лаборатории информационных технологий транспорта СГУПС. По его словам, в лаборатории было просчитано 6 различных сценариев ограничения движения автомобилей по улице Ленина с разными вариантами организации трафика на соседних улицах.

— Каждый из рассмотренных вариантов оказывает определенное влияние на транспортную ситуацию во всей центральной части Новосибирска, — резюмировал господин Тесемкин, подчеркнув, что речь идет только об ухудшении дорожной ситуации.

«Эти модели дали нам понимание о том, что полностью перекрыть улицу Ленина, не оставляя там проезда автомобильного, неправильно», — продолжил архитектор КБ «Стрелка» Ежи Станкевич. Автор дизайн-проекта сообщил, что принято решение сохранить двухполосное движение с шириной проезжей части 6,5 метров. Отметим, что полностью пешеходной улица Ленина и не планировалась. Sibnovosti.ru рассказывали в июле 2017 о первоначальном плане, который предполагал сохранение одной полосы движения для машин. Почему тогда не стали прибегать к математическому моделированию — вопрос риторический. Но, справедливости ради стоит сказать, что и общественники практически проигнорировали презентацию проекта, который кардинально меняет облик центра города.

Читайте также
Новосибирский губернатор поддержал идею сделать ул. Ленина пешеходной

Господин Станкевич попытался убедить аудиторию на европейских и московских примерах, что изменение улиц и площадей в интересах пешеходов улучшает городское пространство, но чем больше он говорил, тем меньше его слушали.

— Вы говорите о создании общественного пространства, а зачем его создавать именно на площади Ленина? Первомайский сквер! Почему не там?, — сорвался на крик депутат Совета депутатов Новосибирска Вячеслав Илюхин.

Аудитория поддержала его аплодисментами. Далее публика обвинила разработчиков в отсутствии идей, пренебрежении санитарными и пожарными нормами, невнимании к творческому наследию новосибирских архитекторов советского периода и даже в московской прописке.

Но безусловно, самая неоднозначная часть проекта — это изменение схемы заезда на улицу Ленина с одноименной площади — не по косой, а под прямым углом. Расчеты показывают, что в таком случае пропускная способность участка падает на 10%. Для минимизации негативного влияния этих изменений на транспортную ситуацию архитекторы предлагают изменить режим работы светофоров и перенести пешеходный переход через Вокзальную магистраль от выхода из метро непосредственно к месту, где магистраль выходит на площадь. Кроме того, таким образом, по мнению архитектора Александра Ложкина, удастся сохранить неразрывным и пешеходное пространство вдоль Красного проспекта.

— По сути, получается, красота требует жертв. Жертв от автомобилистов, — прокомментировал руководитель регионального отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Его поддержал активист проекта «Дорожная инспекция ОНФ» Александр Стефанов, заметив, что перенос парковки из одной части площади в другую с установкой на ней дополнительных ограждений и деревьев в вазонах только усложнит жизнь автомобилистов и сделает невозможной качественную уборку снега зимой.

— Вы меня простите, товарищи автомобилисты, но в центре города, на площади, просто навалены машины. Это не украшает наш город. Но если они будут припаркованы продумано среди деревьев, это будет совсем по-другому смотреться со стороны. Я еще раз хочу сказать — это не пешеходная улица. Мне кажется, на этом очень многие делают себе какие-то политические дивиденды, говоря именно о пешеходной. Она прогулочная, с возможностью перекрытия. Это разные вещи. И мне кажется, жить на улице, которая сделана в лучших стандартах мирового уровня, замечательно, — ответила глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Госпожу Терешкову, как и ее оппонента, Вячеслава Илюхина, зал поддержал аплодисментами.

Представители КБ «Стрелка» пообещали, что все замечания будут учтены при дальнейшей доработке проекта. Специалисты СГУПС продолжают детальное моделирование транспортной ситуации при разных условиях и скорее всего, проект претерпит изменения. На доработку у архитекторов осталось около месяца.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Участники программы Priority Pass вынуждены ждать авиарейсы с обычными краноярцами
КНДР выступила с обращением ко всей корейской нации
Путин пообещал расцеловать сотрудника уфимского завода
Минздрав вывел 4 обязательных критерия здорового образа жизни
Трамп считает, что РФ вмешивалась в выборы в США
Четверть кредитных карт россиян остается «мертвыми»
Неблагодарная работа разрушает здоровье
Дворкович: в России нет олигархов
Спорт
«Слон в посудной лавке»: западная пресса — о решении МОК Многие иностранные журналисты не стали злорадствовать над Россией — куда большей критике подвергся Международный олимпийский комитет
Авто
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России На нашем рынке новое поколение полюбившегося россиянам седана предложат с тремя силовыми агрегатами: два из них уже хорошо знакомы, но будет и кое-что новое
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили Во время нападения ведущая скрылась в подсобке кафе
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
Мертвые души: звезды, которые покупают подписчиков Когда количество мертвых душ переваливает за сотни тысяч, а то и исчисляется миллионами — это уже наводит на определенные мысли о честности владельцев аккаунтов.
Дети
Правила Джейми Оливера: питаться правильно – просто Всемирно известный шеф-повар и отец пятерых детей Джейми Оливер многие годы борется с неправильным питанием в школьных столовых Великобритании
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь