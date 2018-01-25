Новосибирскую улицу Ленина оставят доступной для автомобилистов

Накануне в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) прошли очередное открытое обсуждение концепции благоустройства улицы Ленина. Артем Шершнев убедился, что часть горожан по-прежнему не хочет слышать доводы авторов дизайн-проекта, хотя те пытаются идти навстречу пожеланиям общественников.

Выставочный зал НГУАДИ был полон. Редко какое мероприятие собирает здесь столько депутатов, общественников и неравнодушных горожан. Перекрытие отрезка улицы Ленина в декабре-январе раскололо жителей Новосибирска на два непримиримых лагеря. Поэтому интерес к планам по масштабной реконструкции общественного пространства в центре города был неподдельный.

Читайте также Мэр Новосибирска рассказал о перспективах благоустройства города

Первым слово взял Александр Тесемкин, ведущий инженер лаборатории информационных технологий транспорта СГУПС. По его словам, в лаборатории было просчитано 6 различных сценариев ограничения движения автомобилей по улице Ленина с разными вариантами организации трафика на соседних улицах.

— Каждый из рассмотренных вариантов оказывает определенное влияние на транспортную ситуацию во всей центральной части Новосибирска, — резюмировал господин Тесемкин, подчеркнув, что речь идет только об ухудшении дорожной ситуации.

«Эти модели дали нам понимание о том, что полностью перекрыть улицу Ленина, не оставляя там проезда автомобильного, неправильно», — продолжил архитектор КБ «Стрелка» Ежи Станкевич. Автор дизайн-проекта сообщил, что принято решение сохранить двухполосное движение с шириной проезжей части 6,5 метров. Отметим, что полностью пешеходной улица Ленина и не планировалась. Sibnovosti.ru рассказывали в июле 2017 о первоначальном плане, который предполагал сохранение одной полосы движения для машин. Почему тогда не стали прибегать к математическому моделированию — вопрос риторический. Но, справедливости ради стоит сказать, что и общественники практически проигнорировали презентацию проекта, который кардинально меняет облик центра города.

Читайте также Новосибирский губернатор поддержал идею сделать ул. Ленина пешеходной

Господин Станкевич попытался убедить аудиторию на европейских и московских примерах, что изменение улиц и площадей в интересах пешеходов улучшает городское пространство, но чем больше он говорил, тем меньше его слушали.

— Вы говорите о создании общественного пространства, а зачем его создавать именно на площади Ленина? Первомайский сквер! Почему не там?, — сорвался на крик депутат Совета депутатов Новосибирска Вячеслав Илюхин.

Аудитория поддержала его аплодисментами. Далее публика обвинила разработчиков в отсутствии идей, пренебрежении санитарными и пожарными нормами, невнимании к творческому наследию новосибирских архитекторов советского периода и даже в московской прописке.

Но безусловно, самая неоднозначная часть проекта — это изменение схемы заезда на улицу Ленина с одноименной площади — не по косой, а под прямым углом. Расчеты показывают, что в таком случае пропускная способность участка падает на 10%. Для минимизации негативного влияния этих изменений на транспортную ситуацию архитекторы предлагают изменить режим работы светофоров и перенести пешеходный переход через Вокзальную магистраль от выхода из метро непосредственно к месту, где магистраль выходит на площадь. Кроме того, таким образом, по мнению архитектора Александра Ложкина, удастся сохранить неразрывным и пешеходное пространство вдоль Красного проспекта.

— По сути, получается, красота требует жертв. Жертв от автомобилистов, — прокомментировал руководитель регионального отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Его поддержал активист проекта «Дорожная инспекция ОНФ» Александр Стефанов, заметив, что перенос парковки из одной части площади в другую с установкой на ней дополнительных ограждений и деревьев в вазонах только усложнит жизнь автомобилистов и сделает невозможной качественную уборку снега зимой.

— Вы меня простите, товарищи автомобилисты, но в центре города, на площади, просто навалены машины. Это не украшает наш город. Но если они будут припаркованы продумано среди деревьев, это будет совсем по-другому смотреться со стороны. Я еще раз хочу сказать — это не пешеходная улица. Мне кажется, на этом очень многие делают себе какие-то политические дивиденды, говоря именно о пешеходной. Она прогулочная, с возможностью перекрытия. Это разные вещи. И мне кажется, жить на улице, которая сделана в лучших стандартах мирового уровня, замечательно, — ответила глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Госпожу Терешкову, как и ее оппонента, Вячеслава Илюхина, зал поддержал аплодисментами.