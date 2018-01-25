Зимняя радуга в Челябинске порадовала горожан
25 января в областном центре -25 градусов.
25 января в областном центре -25 градусов.
Челябинцы заметили красивую радугу в морозный день, 25 января, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Редкое и необычное атмосферное явление появилось в ясный морозный день
По данным портала gismeteo.ru, в 10:40 в Челябинске влажность воздуха 71%, температура -25 градусов.
Напомним, ранее синоптики предупредили южноуральцев об аномально низких температурах, которые сохранятся в отдельных районах Челябинской области до 26 января.