Студенты омского колледжа культуры и искусств сняли видео в поддержку ульяновских летчиков

Студент омского колледжа культуры и искусств выложил видеоролик, снятый под композицию Satisfaction в поддержку парней из Ульяновского летного училища.

Напомним, курсанты ульяновского института гражданской авиации прославились благодаря зажигательным танцам в трусах. Первокурсники сняли незамысловатое видео, в котором отжигали в нижнем белье, сапогах и форменные фуражки. При этом парни подметали полы, гладили рубашки, забивали гвозди. Когда руководство вуза увидело ролик, разразился скандал. Мальчишек планировали тут же отчислить, но миллионы россиян поддержали именно звезд ютуба. В их поддержку сплясали студенты-строители, будущие спасатели и журналисты…

Присоединились к флеш-мобу и студенты омского колледжа. Они, ритмично двигая ягодицами, показали общежитие родной альма-матер: обшарпанные стены, непритязательную кухоньку со старым холодильником…

— Видео ни в коем случае не является оскорблением и записан исключительно в целях поддержки Ульяновского летного училища, — добавил его автор в комментарии, снабдив запись хэштегом «мысвами».

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=141441188&id=456239047&hash=6c8abc5f02bb695d&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.