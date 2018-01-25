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08:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Студенты омского колледжа культуры и искусств сняли видео в поддержку ульяновских летчиков

Парни приняли участие в флеш-мобе, который проходит по всей стране.

Студент омского колледжа культуры и искусств выложил видеоролик, снятый под композицию Satisfaction в поддержку парней из Ульяновского летного училища.

Напомним, курсанты ульяновского института гражданской авиации прославились благодаря зажигательным танцам в трусах. Первокурсники сняли незамысловатое видео, в котором отжигали в нижнем белье, сапогах и форменные фуражки. При этом парни подметали полы, гладили рубашки, забивали гвозди. Когда руководство вуза увидело ролик, разразился скандал. Мальчишек планировали тут же отчислить, но миллионы россиян поддержали именно звезд ютуба. В их поддержку сплясали студенты-строители, будущие спасатели и журналисты…

Присоединились к флеш-мобу и студенты омского колледжа. Они, ритмично двигая ягодицами, показали общежитие родной альма-матер: обшарпанные стены, непритязательную кухоньку со старым холодильником…

— Видео ни в коем случае не является оскорблением и записан исключительно в целях поддержки Ульяновского летного училища, — добавил его автор в комментарии, снабдив запись хэштегом «мысвами».

Во время загрузки произошла ошибка.

Посмотрели пляски молодых парнишек уже десятки тысяч омичей.

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