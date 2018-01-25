Студенты омского колледжа культуры и искусств сняли видео в поддержку ульяновских летчиков
Парни приняли участие в
Парни приняли участие в
Студент омского колледжа культуры и искусств выложил видеоролик, снятый под композицию Satisfaction в поддержку парней из Ульяновского летного училища.
Напомним, курсанты ульяновского института гражданской авиации прославились благодаря зажигательным танцам в трусах. Первокурсники сняли незамысловатое видео, в котором отжигали в нижнем белье, сапогах и форменные фуражки. При этом парни подметали полы, гладили рубашки, забивали гвозди. Когда руководство вуза увидело ролик, разразился скандал. Мальчишек планировали тут же отчислить, но миллионы россиян поддержали именно звезд ютуба. В их поддержку сплясали
Присоединились к
— Видео ни в коем случае не является оскорблением и записан исключительно в целях поддержки Ульяновского летного училища, — добавил его автор в комментарии, снабдив запись хэштегом «мысвами».
Посмотрели пляски молодых парнишек уже десятки тысяч омичей.