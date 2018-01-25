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17:53 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградский адвокат задолжал своему ребёнку полмиллиона рублей

Калининградский 47-летний адвокат задолжал своему ребёнку более 500 тысяч рублей. Мужчина не выплачивал алименты в течение нескольких лет. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Источник: Калининград.Ru

Судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, чтобы выяснить имущественное положение должника. Также мужчину, у которого есть свой адвокатский кабинет, вызывали на приём для объяснения по факту неуплаты алиментов. Однако должник не пришёл.

Пристав вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства и о временном ограничении права должника на выезд за пределы РФ. Также наложили арест на машину адвоката. Транспортное средство передали на ответственное хранение его бывшей супруге.

После этого должник сам явился на приём к судебному приставу с корешком денежного перевода на сумму 3,5 тысячи рублей.

Адвокат рассчитывал на то, что после денежного перевода вынесенные в отношении него ограничения будут отменены, но ответ судебного пристава должника не обрадовал, так как с долгом требовалось рассчитаться полностью. Как оказалось позже, «любящий отец» и не собирался погашать образовавшуюся задолженность, надеясь на то, что судебный пристав исчерпал законный инструментарий, предусмотренный для понуждения должника к оплате алиментов и задолженности, и поэтому продолжал накапливать долг, не оплачивая даже текущие алименты, таким образом совершая административное правонарушение, — рассказали в ведомстве.

В отношении адвоката составили административный протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. Должника привлекли к административной ответственности — 50 часам обязательных работ.

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