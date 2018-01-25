Волгоградские студенты предпочитают учиться на медиков и экономистов
Ко Дню Студента, который в России отмечают 25 января, сотрудники Волгоградстата подготовили интересную статистику. И поделились ней с «КП-Волгоград».
Ко Дню Студента, который в России отмечают 25 января, сотрудники Волгоградстата подготовили интересную статистику. И поделились ней с «КП-Волгоград».
Итак, на начало 2016−17 учебного года в Волгоградской области имеется 73 ссузов, из них 66 — государственных и муниципальных, 7 — частных. В них обучается 10,2 тысячи студентов. 81,1% — учатся на очной форме. 50% из них девушки. 35,7% сами оплачивают за учебу, 51% — получают стипендии. В списке наиболее востребованных у них специальностей: «здравоохранение» — 13,8% численности студентов, «экономика и управление» — 9,5%, «транспортные средства» — 8,6%.
Вузов в регионе 12 (9 государственных и муниципальных и 3 частных). В них обучается 65,3 тысяч студентов. 54,2% из них — девушки. 15,2 тыс. человек (45%) получали стипендию. Самые востребованные у студентов вузов направлений: «экономика и управление» — 19,5% численности студентов, «образование и педагогика» — 11,5%, «здравоохранение и медицинские науки» — 9,7%.