Волгоградские студенты предпочитают учиться на медиков и экономистов

Итак, на начало 2016−17 учебного года в Волгоградской области имеется 73 ссузов, из них 66 — государственных и муниципальных, 7 — частных. В них обучается 10,2 тысячи студентов. 81,1% — учатся на очной форме. 50% из них девушки. 35,7% сами оплачивают за учебу, 51% — получают стипендии. В списке наиболее востребованных у них специальностей: «здравоохранение» — 13,8% численности студентов, «экономика и управление» — 9,5%, «транспортные средства» — 8,6%.