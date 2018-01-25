К концу недели в Воронежской области ожидается экстремально высокое атмосферное давление
В связи с этим у метеочувствительных жителей региона может ухудшиться самочувствие.
В связи с этим у метеочувствительных жителей региона может ухудшиться самочувствие.
Метеорологи предупреждают жителей Воронежской области об экстремальном повышении атмосферного давления. Согласно предварительным расчётам, оно может достигнуть 765 — 768 мм ртутного столба, норма же составляет не более 760 мм.
— Во второй половине недели в центральные районы Европейской России распространится антициклон с
Существенных осадков не ожидается, но местами в регионе возможен небольшой снег. Морозы окрепнут: днём в Воронеже будет около −7…−10 градусов, ночью до −15…−18 градусов, по области — столбик термометра и вовсе может опуститься до -20 градусов.