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18:43 (мск), источник: Вести - Воронеж

К концу недели в Воронежской области ожидается экстремально высокое атмосферное давление

В связи с этим у метеочувствительных жителей региона может ухудшиться самочувствие.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 41% 773 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: РИА "Новости"

Метеорологи предупреждают жителей Воронежской области об экстремальном повышении атмосферного давления. Согласно предварительным расчётам, оно может достигнуть 765 — 768 мм ртутного столба, норма же составляет не более 760 мм. Из-за этого у метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие. Информацию об этом опубликовал сервис Gismeteo.

— Во второй половине недели в центральные районы Европейской России распространится антициклон с юго-востока Европы, в дальнейшем он сольется с западной периферией азиатского максимума. В конце недели атмосферное давление станет экстремально высоким, — говорят синоптики.

Существенных осадков не ожидается, но местами в регионе возможен небольшой снег. Морозы окрепнут: днём в Воронеже будет около −7…−10 градусов, ночью до −15…−18 градусов, по области — столбик термометра и вовсе может опуститься до -20 градусов.

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