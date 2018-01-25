К концу недели в Воронежской области ожидается экстремально высокое атмосферное давление

Источник: РИА "Новости"

Метеорологи предупреждают жителей Воронежской области об экстремальном повышении атмосферного давления. Согласно предварительным расчётам, оно может достигнуть 765 — 768 мм ртутного столба, норма же составляет не более 760 мм. Из-за этого у метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие. Информацию об этом опубликовал сервис Gismeteo.

— Во второй половине недели в центральные районы Европейской России распространится антициклон с юго-востока Европы, в дальнейшем он сольется с западной периферией азиатского максимума. В конце недели атмосферное давление станет экстремально высоким, — говорят синоптики.