В Беларуси пока не будут пересматривать лимиты на посылки из-за границы

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Россия и Казахстан в таком случае должны уменьшить лимиты с 1000 евро до 200, а наша Беларусь, наоборот, — увеличить с 22 евро.

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В Государственном таможенном комитете рассказали, что повышать лимиты на беспошлинные почтовые отправления из-за рубежа в ближайшее время не планируется, передает TUT.BY.

Когда решение совета Евразийской экономической комиссии начнет действовать, тогда появится возможность для пересмотра. В ГТК отмечают, что с введением лимита в 22 евро количество посылок не уменьшилось. В 2015 году их было 6,5 миллионов, в в прошлом — уже 11.

Также сообщается, что в 2016 только 1% посылок из-за границы не вписался в лимит.