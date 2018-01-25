В Беларуси пока не будут пересматривать лимиты на посылки из-за границы
В прошлом году рассматривался вопрос о том, чтобы сделать лимиты на международные посылки одинаковыми для всех стран ЕАЭС — до 200 евро.
В прошлом году рассматривался вопрос о том, чтобы сделать лимиты на международные посылки одинаковыми для всех стран ЕАЭС — до 200 евро.
Россия и Казахстан в таком случае должны уменьшить лимиты с 1000 евро до 200, а наша Беларусь, наоборот, — увеличить с 22 евро.
В Государственном таможенном комитете рассказали, что повышать лимиты на беспошлинные почтовые отправления
Когда решение совета Евразийской экономической комиссии начнет действовать, тогда появится возможность для пересмотра. В ГТК отмечают, что с введением лимита в 22 евро количество посылок не уменьшилось. В 2015 году их было 6,5 миллионов, в в прошлом — уже 11.
Также сообщается, что в 2016 только 1% посылок
Подготовила Алина Янчур.