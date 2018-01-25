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21:07 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Беларуси пока не будут пересматривать лимиты на посылки из-за границы

В прошлом году рассматривался вопрос о том, чтобы сделать лимиты на международные посылки одинаковыми для всех стран ЕАЭС — до 200 евро.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Россия и Казахстан в таком случае должны уменьшить лимиты с 1000 евро до 200, а наша Беларусь, наоборот, — увеличить с 22 евро.

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В Государственном таможенном комитете рассказали, что повышать лимиты на беспошлинные почтовые отправления из-за рубежа в ближайшее время не планируется, передает TUT.BY.

Когда решение совета Евразийской экономической комиссии начнет действовать, тогда появится возможность для пересмотра. В ГТК отмечают, что с введением лимита в 22 евро количество посылок не уменьшилось. В 2015 году их было 6,5 миллионов, в в прошлом — уже 11.

Также сообщается, что в 2016 только 1% посылок из-за границы не вписался в лимит.

Подготовила Алина Янчур.

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