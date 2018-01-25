Специалист по выживанию: как не замёрзнуть на дороге в -47

Почти -50. На иркутской заправке замёрзли даже шланги — вместе с содержимым. Предельная температура фильтруемости дизтоплива — -32. Заглохнуть в такой мороз на трассе посреди тайги — кошмар для дальнобойщика.

— Никто с места сдвинуться не может, запасы топлива на исходе. Все узлы, агрегаты, всё замерзло. Колеса у нас лежат, в случае чего их можно сжечь.

В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС региона поступает около сотни заявок в сутки. Только за эту неделю спасатели 13 раз выезжали на помощь водителям большегрузов и один раз эвакуировали с трассы семью. Для сравнения: за ВСЮ зиму прошлого года подобных ЧП было менее десяти. Большинство Ч. С. традиционно приходится на Култукский тракт.

— Муниципальные образования, через которые проходят федеральные автодороги, 14 происшествий произошли в Качугском, Слюдянском, Заларинском, Черемховском и Шелеховском районе, — говорит заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Иркутской области Валерий Шанц.

Когда ты один на один с дикой природой, тебе некому помочь, то поможет он — человек и ледовый капитан. Александр Бурмейстер всегда носит с собой пешню и лопату.

Варежки из волка, носки из собаки, медвежья шкура и шерстяной комбинезон. У специалиста по выживанию эти вещи всегда с собой. А ещё в чемоданчике лежат фонарь, спички, навигатор, спутниковый телефон, батарейки и удочка. Сейчас Александр Бурмейстер организовывает экспедиции туда, куда никто не ездит, где нет связи и помощи.

— Одежда нечистая, поношенная. Вот эта одежда спасла жизнь уже пяти людям. Не просто от обморожения, а именно жизнь, — говорит президент «Лиги ледовых капитанов», специалист по выживанию Александр Бурмейстер.

Режим повышенной готовности в регионе объявили 25 декабря и до сих пор не сняли. Три часа — примерно столько спасатели добираются до места ЧС — в зависимости от района. Они напоят горячим чаем, дадут тёплые вещи, «пушкой» отогреют двигатель. И попросят больше такой ситуации не допускать: