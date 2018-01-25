Волгоградцев просят не омрачать свой отпуск долгами
Для тех, кто в эти дни стремится покинуть Родину и отдохнуть
Для тех, кто в эти дни стремится покинуть Родину и отдохнуть
За 12 месяцев 2017 года судебными
Это мера принудительного характера, применяемая судебными приставами, благодаря которой им удается взыскать задолженность со злостных неплательщиков.
В 2017 году с помощью ограничения волгоградских должников в праве выезда за пределы РФ взыскано более 342 миллионов рублей.
Стоит отметить, что любой житель Волгоградской области, не выходя из дома, еще только собираясь к южному морю, может проверить себя на наличие задолженности. Для этого необходимо зайти на сайт УФССП России по Волгоградской области в раздел «Банк данных исполнительных производств».