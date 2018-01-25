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18:01 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградцев просят не омрачать свой отпуск долгами

Для тех, кто в эти дни стремится покинуть Родину и отдохнуть где-нибудь у южного моря большим сюрпризом может оказаться долг, из-за которого все радужные планы «сорвутся» в один день.

За 12 месяцев 2017 года судебными приставами-исполнителями Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области вынесено более 112 тысяч постановлений об ограничении права выезда должников за пределы Российской Федерации, сообщает ВДТВ. Среди граждан, попавших в список «невыездных», есть и должники по алиментным обязательствам. Их 12 тысяч.

Это мера принудительного характера, применяемая судебными приставами, благодаря которой им удается взыскать задолженность со злостных неплательщиков.

В 2017 году с помощью ограничения волгоградских должников в праве выезда за пределы РФ взыскано более 342 миллионов рублей.

Стоит отметить, что любой житель Волгоградской области, не выходя из дома, еще только собираясь к южному морю, может проверить себя на наличие задолженности. Для этого необходимо зайти на сайт УФССП России по Волгоградской области в раздел «Банк данных исполнительных производств».

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