Волгоградцев просят не омрачать свой отпуск долгами

За 12 месяцев 2017 года судебными приставами-исполнителями Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области вынесено более 112 тысяч постановлений об ограничении права выезда должников за пределы Российской Федерации, сообщает ВДТВ. Среди граждан, попавших в список «невыездных», есть и должники по алиментным обязательствам. Их 12 тысяч.

Это мера принудительного характера, применяемая судебными приставами, благодаря которой им удается взыскать задолженность со злостных неплательщиков.

В 2017 году с помощью ограничения волгоградских должников в праве выезда за пределы РФ взыскано более 342 миллионов рублей.