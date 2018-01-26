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18:46 (мск), источник: РИА Новости

Скидка на «Нутеллу» привела к дракам во французских супермаркетах

ПАРИЖ, 25 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Покупатели в супермаркетах французского департамента Луара передрались у стеллажей за возможность купить шоколадно-ореховую пасту «Нутелла» со скидкой почти в 70%.

Источник: AP 2018

Как сообщает издание Progres, инциденты коснулись сети магазинов Intermarché, в которых 950-граммовая банка десерта стоила всего 1,41 евро, что примерно на 70% ниже обычной цены.

«Люди были злые, как животные. Женщину оттаскали за волосы, пожилая дама получила коробкой по голове, у другой рука была в крови. Это было ужасно», — приводит газета слова свидетеля из магазина в коммуне Рив-де-Жьер.

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Однако слова очевидца опровергает руководство магазина.

Это было впечатляюще. Множество народу, да, были разговоры на повышенных тонах, но физического насилия не было.
Дирекция супермаркета

Спрос на товар оказался таким, что 600 банок «Нутеллы» раскупили за пять минут. Руководство магазина было вынуждено ограничить продажу десерта по три штуки в одни руки, однако люди возвращались в магазин снова и снова.

«Магазин планирует провести аналогичные акции в пятницу и субботу», — отмечает газета.

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