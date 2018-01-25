Отменены занятия в школах в трех областях Казахстана

Источник: Tengrinews

По данным ДЧС, 26 января в Северо-Казахстанской области ожидается мороз до минус 30 градусов. Отменены занятия для учащихся 0−4 классов.

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Отдел образования Караганды, в свою очередь, сообщает: «26 января 2018 года ожидается температура воздуха −30…−34 градуса, скорость ветра 5−7 метров в секунду. Отменяются занятия в 0−11 классах.

В Темиртау 26 января также отменяются занятия в 0−11 классах обеих смен. Здесь синоптики прогнозируют понижение температуры до -37 градусов.

Из-за низкой температуры в Алматинской области 26 января отменены занятия для учеников начальных классов. Кроме того, ученики старших классов переведены на сокращенный режим обучения по 30 минут.

Ранее стало известно об отмене занятий 26 января в Астане и Алматы.

В столице из-за морозов отменены занятия в школах и для начальных курсов колледжей.

«26 января 2018 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0−11 (12) классов первой и второй смен, а также для студентов 1−2 курсов колледжей отменяются, — говорится в сообщении пресс-службы управления образования Астаны.