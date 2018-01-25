Отменены занятия в школах в трех областях Казахстана
Занятия отменили в школах Караганды, Темиртау,
Занятия отменили в школах Караганды, Темиртау,
По данным ДЧС, 26 января в
Отдел образования Караганды, в свою очередь, сообщает: «26 января 2018 года ожидается температура воздуха −30…−34 градуса, скорость ветра 5−7 метров в секунду. Отменяются занятия в 0−11 классах.
В Темиртау 26 января также отменяются занятия в 0−11 классах обеих смен. Здесь синоптики прогнозируют понижение температуры до -37 градусов.
Ранее стало известно об отмене занятий 26 января в Астане и Алматы.
В столице
«26 января 2018 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0−11 (12) классов первой и второй смен, а также для студентов 1−2 курсов колледжей отменяются, — говорится в сообщении
В Алматы отменяются 26 января занятия в связи с понижением температуры ниже -25 градусов в предшкольных и 1−9 классах.