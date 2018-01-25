В Минске задержаны двое руководителей ЖКХ

Источник: Комсомольская правда

Двое руководителей «ЖКХ № 1 Московского района Минска» задержаны и подозреваются в превышении служебных полномочий. Они договорились с коммерческой структурой провести фиктивную процедуру закупки подъемных платформ для инвалидов и их установку в подъездах жилых домов, говорится в сообщении МВД.

Должностные лица подозреваются в том, что подъемники так и не установили, а бюджетные деньги растратили. Коммунальники подписали «липовые» накладные о поставленных подъемных платформах и фиктивные акты выполненных работ. Документы они выслали в управление государственного казначейства Минфина Беларуси по Минску, и так на счет частной фирмы ушло свыше 120 тыс. рублей. Эта сумма оценивается как ущерб, причиненный государству, в крупном размере.