Движение на улице Грузинской ограничат до конца 2018 года
Здесь будут ремонтировать фасад дома.
Здесь будут ремонтировать фасад дома.
Движение на улице Грузинской в Нижнем Новгороде ограничат с 1 февраля по 25 декабря 2018 года. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.
Речь идет об участке, соединяющем улицы Ошарская и Алексеевская. Согласно опубликованной информации, ограничения связаны с тем, что здесь будет проводиться ремнт фасада здания.
В частности, почти целый год в районе дома № 31 по улице Грузинской будут действовать временные знаки «сужение дороги» и ограничение скорости в 40 километров в час.
Напомним, ранее сообщалось о том, что движение по улицам Ковалихинская и Сергиевская ограничат в центре Нижнего Новгорода. Здесь будут работать коммунальщики. В частности, работы на улице Ковалихинской будут проводиться в два этапа.