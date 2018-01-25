Движение на улице Грузинской ограничат до конца 2018 года

Источник: AP 2018

Движение на улице Грузинской в Нижнем Новгороде ограничат с 1 февраля по 25 декабря 2018 года. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Речь идет об участке, соединяющем улицы Ошарская и Алексеевская. Согласно опубликованной информации, ограничения связаны с тем, что здесь будет проводиться ремнт фасада здания.

В частности, почти целый год в районе дома № 31 по улице Грузинской будут действовать временные знаки «сужение дороги» и ограничение скорости в 40 километров в час.