Минкультуры: показавшие «Смерть Сталина» кинотеатры ждет расследование

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министерство культуры РФ будет проверять факты показа в кинотеатрах фильма «Смерть Сталина», прокатное удостоверение которого было отозвано. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

Ранее «Ведомости» сообщили, что московский кинотеатр «Пионер» в четверг провел показ британской киноленты «Смерть Сталина» Армандо Яннуччи, прокатное удостоверение на которую было отозвано Министерством культуры РФ 23 января.

После проверки сообщений СМИ и подтверждения факта показа кинофильма без прокатного удостоверения в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении. Пресс-служба Минкультуры

В ведомстве также напомнили об ответственности кинотеатров за показ фильмов без прокатного удостоверения.

«Минкультуры России напоминает, что в соответствии со ст. 5.1 Федерального закона от 22.08.1996 N 126-ФЗ (ред. от 29.07.2017) “О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации”, осуществление на территории Российской Федерации проката фильма и (или) его показа без прокатного удостоверения или нарушение установленного в прокатном удостоверении способа использования фильма влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», — заметили в пресс-службе.