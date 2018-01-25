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18:38 (мск), источник: ТАСС

Минкультуры: показавшие «Смерть Сталина» кинотеатры ждет расследование

В пресс-службе ведомства отметили, что в отношении кинотеатра «Пионер» будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министерство культуры РФ будет проверять факты показа в кинотеатрах фильма «Смерть Сталина», прокатное удостоверение которого было отозвано. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

Ранее «Ведомости» сообщили, что московский кинотеатр «Пионер» в четверг провел показ британской киноленты «Смерть Сталина» Армандо Яннуччи, прокатное удостоверение на которую было отозвано Министерством культуры РФ 23 января.

После проверки сообщений СМИ и подтверждения факта показа кинофильма без прокатного удостоверения в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении.
Пресс-служба Минкультуры

В ведомстве также напомнили об ответственности кинотеатров за показ фильмов без прокатного удостоверения.

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«Минкультуры России напоминает, что в соответствии со ст. 5.1 Федерального закона от 22.08.1996 N 126-ФЗ (ред. от 29.07.2017) “О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации”, осуществление на территории Российской Федерации проката фильма и (или) его показа без прокатного удостоверения или нарушение установленного в прокатном удостоверении способа использования фильма влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», — заметили в пресс-службе.

Сатирическая комедия «Смерть Сталина» повествует о борьбе за власть в стране после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Перед премьерой состоялся общественный просмотр ленты, на котором присутствовали деятели кино, депутаты Госдумы, представители Российского исторического общества, а также члены Общественного совета при Минкультуры. Деятели культуры, посмотревшие картину, во вторник попросили министерство временно отозвать прокатное удостоверение.

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