Минкультуры: показавшие «Смерть Сталина» кинотеатры ждет расследование
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министерство культуры РФ будет проверять факты показа в кинотеатрах фильма «Смерть Сталина», прокатное удостоверение которого было отозвано. Об этом сообщили в четверг в
Ранее «Ведомости» сообщили, что московский кинотеатр «Пионер» в четверг провел показ британской киноленты «Смерть Сталина» Армандо Яннуччи, прокатное удостоверение на которую было отозвано Министерством культуры РФ 23 января.
После проверки сообщений СМИ и подтверждения факта показа кинофильма без прокатного удостоверения в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении.
В ведомстве также напомнили об ответственности кинотеатров за показ фильмов без прокатного удостоверения.
«Минкультуры России напоминает, что в соответствии со ст. 5.1 Федерального закона от
Сатирическая комедия «Смерть Сталина» повествует о борьбе за власть в стране после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Перед премьерой состоялся общественный просмотр ленты, на котором присутствовали деятели кино, депутаты Госдумы, представители Российского исторического общества, а также члены Общественного совета при Минкультуры. Деятели культуры, посмотревшие картину, во вторник попросили министерство временно отозвать прокатное удостоверение.