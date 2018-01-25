В Самаре рассказали о состоянии принесшего в школу оружие подростка

«Этим поступком, предположительно, он хотел привлечь внимание к своим проблемам», — сказано в официальном комментарии ведомства. Чиновники подчеркивают, в ходе инцидента, произошедшего утром 25 января в здании «Самарского колледжа сервиса производственного оборудования», никто не пострадал.

«По словам очевидцев, подросток не проявлял никакой агрессии, никому не угрожал. Поэтому мы считаем, что здесь нельзя проводить параллель с недавними событиями в школах Перми и Улан-Удэ», — подчеркнула замглавы Самары, руководитель департамента образования Лилия Галузина.

Оружием девятиклассник воспользоваться не успел, он только взорвал в коридоре дымовые факелы. После чего его почти сразу скрутили старшие учащиеся — студенты колледжа. Сопротивление он не оказывал. Спокойно дождался полиции.

Сейчас для подростка организовано индивидуальное психологическое сопровождение, уточнили в ведомстве.