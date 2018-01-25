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19:12 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Стрелку Часов Судного дня передвинули вперед: до конца света осталось две минуты

Журнал Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков» объявил о переводе условной стрелки Часов Судного дня на 30 секунд вперед.

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Таким образом, человечество оказалось всего в двух минутах от конца света. Так близки к апокалипсису люди, по подсчетам ученых, были лишь однажды — в 1953 году. Тогда СССР и США с разницей всего в девять месяцев провели испытания своих термоядерных бомб.

Время, оставшееся на часах до полуночи, символизирует уровень напряженности в мире и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерного катаклизма.

Поводом для перевода стрелки условных часов вперед стал рост напряженности в мире, особенно ученые подчеркнули опасность продолжающихся ядерных испытаний Северной Кореей. Среди прочего к концу света человечество неуклонно приближает проблема климатических изменений, отмечают ученые.

Кирилл Сарханянц

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