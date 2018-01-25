Стрелку Часов Судного дня передвинули вперед: до конца света осталось две минуты

Таким образом, человечество оказалось всего в двух минутах от конца света. Так близки к апокалипсису люди, по подсчетам ученых, были лишь однажды — в 1953 году. Тогда СССР и США с разницей всего в девять месяцев провели испытания своих термоядерных бомб.