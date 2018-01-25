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20:27 (мск), источник: ТАСС

Оставивших пациента на улице в Сочи медсестер уволят

Проверку инцидента также проведет прокуратура.

СОЧИ, 25 января. /ТАСС/. Управление здравоохранения Сочи провело проверку после появления в интернете видео с медсестрами, которые вывезли пациента из больницы и оставили его на улице, медсестры будут уволены, рассказали в пресс-службе управления. В прокуратуре Краснодарского края ТАСС сообщили, что свою проверку проведет и это ведомство.

В четверг в интернете появилось сообщение о том, что две медсестры вывезли из больницы пациента на каталке в тяжелом состоянии и бросили его возле гаражей. К записи был прикреплен видеоролик, на котором видно, что человека, лежащего у гаражей, забирает скорая помощь. В управлении здравоохранения Сочи сообщили, что служебная проверка подтвердила произошедшее, при этом медсестры пояснили, что пациент некоторое время находился в больнице на лечении, а потом сам просил его выписать.

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«Человек может отказаться от медицинской помощи, это его неотъемлемое право, но такое желание должно быть оформлено в письменном виде. Мы крайне осуждаем действия медицинского персонала, будут приняты самые строгие меры — сейчас готовятся документы на их увольнение. В настоящий момент служебная проверка продолжается в отношении заведующей отделением», — приводит пресс-служба слова начальника управления Марины Вартазарян.

В прокуратуре региона ТАСС сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего. «Начата проверка», — сказал представитель ведомства.

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