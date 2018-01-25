Оставивших пациента на улице в Сочи медсестер уволят
Проверку инцидента также проведет прокуратура.
Проверку инцидента также проведет прокуратура.
СОЧИ, 25 января. /ТАСС/. Управление здравоохранения Сочи провело проверку после появления в интернете видео с медсестрами, которые вывезли пациента из больницы и оставили его на улице, медсестры будут уволены, рассказали в
В четверг в интернете появилось сообщение о том, что две медсестры вывезли из больницы пациента на каталке в тяжелом состоянии и бросили его возле гаражей. К записи был прикреплен видеоролик, на котором видно, что человека, лежащего у гаражей, забирает скорая помощь. В управлении здравоохранения Сочи сообщили, что служебная проверка подтвердила произошедшее, при этом медсестры пояснили, что пациент некоторое время находился в больнице на лечении, а потом сам просил его выписать.
«Человек может отказаться от медицинской помощи, это его неотъемлемое право, но такое желание должно быть оформлено в письменном виде. Мы крайне осуждаем действия медицинского персонала, будут приняты самые строгие меры — сейчас готовятся документы на их увольнение. В настоящий момент служебная проверка продолжается в отношении заведующей отделением», — приводит
В прокуратуре региона ТАСС сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего. «Начата проверка», — сказал представитель ведомства.