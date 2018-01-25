Воспитательницу, пожаловавшуюся Путину, вызвали в департамент образования

«Ковёр» департамента оказался весьма мягким, конструктивным, продуктивным и перспективным. Диалог состоялся в очень доброжелательных тонах, без всяких попыток как-то надавить и «включить пресс», что, надо заметить, не может не радовать. Пришли к решению, что будем работать, меняться, учитывать мнение и возможности. С моей стороны могу сказать, что перспектива перемен радует, но, несмотря на это, тема мною будет продолжена, поскольку проблемы надо решать и я не могу себе позволить сейчас просто отойти в сторону. Спасибо всем за поддержку и за критику!, — написала на своей страничке в соцсети Мария Шубина.