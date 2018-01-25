Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелеву — 35: почему он сильный ведущий (хотя всех раздражает)
Британцу пришили часть ампутированной ноги задом наперед
Детский писатель Андрей Усачев: «Я пишу для себя маленького»
Стала известна причина смерти народной артистки Сенчиной
Валерия с мужем появились на публике в одинаковых шубах
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
Бузова отреагировала на ситуацию в самолете - СМИ
Россия будет сбивать беспилотники «гвоздями» - СМИ
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Эмма Лавринович назвала причину смерти Людмилы Сенчиной
Ищенко: Украинцы хотят открытого конфликта с РФ
Поклонники уверены, что Стефания Маликова увеличила губы
Кристина Асмус в ярком платье позирует в новой чувственной съемке
Британцы: «Если будет война, мы поддержим Путина и его армию»
Война в Йемене: Новейшие «Абрамсы» горят чаще Т-34
6 российских городов, в которых сказку сделали былью
МГУ признали одним из самых красивых в Европе
Фоторепортажи
9120-летие режиссера Сергея Эйзенштейна
10Турецкая операция в районе сирийского Африна
20:35 (мск), источник: АиФ Прикамье

Воспитательницу, пожаловавшуюся Путину, вызвали в департамент образования

Мария Шубина продолжит бороться за права педагогов.

Пермская воспитательница Мария Шубина, которая написала письмо Владимиру Путину, встретилась с руководством департамента образования Перми. По её словам, диалог получился конструктивным.

«Ковёр» департамента оказался весьма мягким, конструктивным, продуктивным и перспективным. Диалог состоялся в очень доброжелательных тонах, без всяких попыток как-то надавить и «включить пресс», что, надо заметить, не может не радовать. Пришли к решению, что будем работать, меняться, учитывать мнение и возможности. С моей стороны могу сказать, что перспектива перемен радует, но, несмотря на это, тема мною будет продолжена, поскольку проблемы надо решать и я не могу себе позволить сейчас просто отойти в сторону. Спасибо всем за поддержку и за критику!, — написала на своей страничке в соцсети Мария Шубина.

Пермячка также подчеркнула, что она не фейк и действительно работает в детском саду. Воспитательница надеется, что педагоги во всех регионах России перестанут бояться и начнут отстаивать свои права.

Напомним, в начале года Мария Шубина опубликовала открытое письмо Президенту Владимиру Путину. В нём воспитательница детского сада № 369 сообщила о целом ряде проблем в отрасли: невысокие зарплаты педагогов, непрозрачность начисления стимулирующей части, дополнительные платные услуги и другие. Письмо вызвало большой резонанс. Обращение пермской воспитательницы поддержал Межрегиональный профсоюз «Учитель».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Говядина 2 раза в год и никаких проблем со зрением. Как жили крестьяне 100 лет назад
Возрождение «Белого лебедя»: как обновили боевой ракетоносец
Сырые и опасные. Какие продукты могут заразить вас паразитами
Твиты Дональда Трампа приблизили мир к апокалипсису
Медсестры выбросили больного на улицу в Сочи (видео)
Нас не ждут: знаменитые места, куда закрывают доступ туристам
Самый толстый мальчик в мире похудел на 76 килограммов
Доходы россиян падают четыре года подряд
Спорт
Бьорндален: Жена и дочь очень помогли мне в этот тяжелый момент Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал решение о пропуске чемпионата Европы в Риднау
Авто
Одни «Логаны»: фото парковки для сенаторов Румынии В Сети появился снимок стоянки служебного транспорта сенаторов и депутатов Румынии перед Дворцом Парламента
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
Первые дома по реновации будут готовы для заселения в ближайшее время
Жемчужина Адриатики: что может предложить Хорватия взамен московской «двушки»
Статую Свободы закрыли из-за нехватки средств
Минстрой утвердил новые показатели средней рыночной стоимости жилья
Леди
Правила красоты королевского двора Все могут королевы, принцессы и герцогини, но есть пара нюансов, касающихся их причесок, шляпок, макияжа и маникюра.
Дети
Факты об имени Татьяна, о которых вы не подозревали 25 января в России празднуют День студенчества и поздравляют с именинами всех Татьян
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь