Воспитательницу, пожаловавшуюся Путину, вызвали в департамент образования
Мария Шубина продолжит бороться за права педагогов.
Мария Шубина продолжит бороться за права педагогов.
Пермская воспитательница Мария Шубина, которая написала письмо Владимиру Путину, встретилась с руководством департамента образования Перми. По её словам, диалог получился конструктивным.
«Ковёр» департамента оказался весьма мягким, конструктивным, продуктивным и перспективным. Диалог состоялся в очень доброжелательных тонах, без всяких попыток
Пермячка также подчеркнула, что она не фейк и действительно работает в детском саду. Воспитательница надеется, что педагоги во всех регионах России перестанут бояться и начнут отстаивать свои права.
Напомним, в начале года Мария Шубина опубликовала открытое письмо Президенту Владимиру Путину. В нём воспитательница детского сада № 369 сообщила о целом ряде проблем в отрасли: невысокие зарплаты педагогов, непрозрачность начисления стимулирующей части, дополнительные платные услуги и другие. Письмо вызвало большой резонанс. Обращение пермской воспитательницы поддержал Межрегиональный профсоюз «Учитель».