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21:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Вступительные экзамены в белорусские гимназии отменили

Указ об этом подписал 25 января Александр Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Указом № 30 «О приеме в учреждения общего среднего образования и обучении в них» устанавливается, что набор в 5-е классы гимназий будет осуществляться без проведения вступительных испытаний. Все учащиеся, которые завершат обучение в 4-м классе гимназии, смогут продолжить обучение в 5-м классе этой же гимназии, сообщили в пресс-службе президента.

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Данное нововведение позволит снять неоправданную психологическую и эмоциональную нагрузку на учащихся начальных классов, что будет способствовать сохранению их здоровья.

При приеме в 5-е классы гимназий-колледжей искусств конкурсный отбор по результатам проверки творческих способностей сохраняется.

Такой подход даст возможность учиться в этих гимназиях наиболее талантливым, имеющим природные задатки, детям, которые хотят связать свою дальнейшую профессиональную жизнь с искусством.

В учреждениях общего среднего образования предусматривается возможность изучения отдельных предметов на повышенном уровне.

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