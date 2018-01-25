Вступительные экзамены в белорусские гимназии отменили

Источник: Комсомольская правда

Указом № 30 «О приеме в учреждения общего среднего образования и обучении в них» устанавливается, что набор в 5-е классы гимназий будет осуществляться без проведения вступительных испытаний. Все учащиеся, которые завершат обучение в 4-м классе гимназии, смогут продолжить обучение в 5-м классе этой же гимназии, сообщили в пресс-службе президента.

Данное нововведение позволит снять неоправданную психологическую и эмоциональную нагрузку на учащихся начальных классов, что будет способствовать сохранению их здоровья.

При приеме в 5-е классы гимназий-колледжей искусств конкурсный отбор по результатам проверки творческих способностей сохраняется.

Такой подход даст возможность учиться в этих гимназиях наиболее талантливым, имеющим природные задатки, детям, которые хотят связать свою дальнейшую профессиональную жизнь с искусством.