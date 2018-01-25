Твиты Дональда Трампа приблизили мир к апокалипсису

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Причин, по которым человечество стало еще ближе к концу света, несколько. Но главная из них — противостояние США и КНДР, рассказали в ходе пресс-конференции ученые. При этом предугадать развитие событий в этой истории практически невозможно, так как с одной стороны конфликта находится Ким Чен Ын, не желающий вести переговоры и продолжающий испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а с другой — Дональд Трамп, у которого есть привычка писать все, что ему приходит в голову, в Twitter. Зачастую его сообщения содержат прямые выпады в сторону северокорейского лидера и только усугубляют ситуацию, заявили ученые.

Еще одна причина военного характера — это провал переговоров о контроле вооружений между США и Россией, а также США и Ираном. «США и Россия продолжают проводить военные учения у границ НАТО, нарушая таким образом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, наращивают ядерный арсенал и избегают переговоров о контроле вооружений», — говорится в заявлении журнала. Таким образом, подчеркивают ученые, мир снова оказался на пороге гонки ядерных вооружений. Именно она в свое время привела к тому, что стрелка часов оказалась так же близко к «полуночи» — это было в 1953 году. Тогда СССР и США с разницей всего в девять месяцев провели испытания своих термоядерных бомб. Ближе к ядерной катастрофе человечество, по подсчетам ученых, не было никогда.

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Помимо этого ученые Чикагского университета отметили растущее влияние информационных войн. В особенности когда речь идет о влиянии на ход президентских выборов за счет фальсификации данных и вброса информации в СМИ. Еще одна проблема, которая волнует ученых, это изменение климата. Ситуация в этой области за последнее время только ухудшилась. При этом в докладе отмечается, что администрация Дональда Трампа приняла «немудрое и неэффективное» решение о прекращении политики борьбы с климатическими изменениями, основы которой были заложены Бараком Обамой, а также о выходе из Парижского договора. «В своем стремлении отречься от рациональной климатической и энергетической политики, администрация президента США проигнорировала научные факты и обоснованные экономические анализы», — говорится в докладе.

Тем не менее, несмотря на всю сложность сформировавшейся ситуации, у человечества есть все для того, чтобы изменить свое будущее к лучшему, заявили ученые. «Безусловно, есть место для надежды. Надежды на то, что граждане мобилизуются и заставят своих политиков сделать такой выбор, который отведет нас всех от края пропасти».