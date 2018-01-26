Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Водонаевой до Слепакова: звезды ТНТ на премьере «Zомбоящика»
Куркума помогает пожилым
Валерия заинтриговала соцсети снимком с двумя младенцами
Фотосессия американской семьи насмешила весь мир
Поклонники уверены, что Стефания Маликова увеличила губы
Закон для 20 миллионов граждан: кому снизят налоги и спишут долги Чем объясняется принятие такого закона и как он будет реализовываться?
Бузова отреагировала на ситуацию в самолете - СМИ
Россия будет сбивать беспилотники «гвоздями» - СМИ
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
«Болезнь не щадит»: Лавринович о последних месяцах жизни Сенчиной
Продюсер о кончине Людмилы Сенчиной: Она болела
Поклонники уверены, что Стефания Маликова увеличила губы
Кристина Асмус в ярком платье позирует в новой чувственной съемке
Британцы: «Если будет война, мы поддержим Путина и его армию»
Война в Йемене: Новейшие «Абрамсы» горят чаще Т-34
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Фоторепортажи
10Штормовой ветер вызвал хаос в Германии и Нидерландах
1480 лет со дня рождения Владимира Высоцкого
09:26 (мск), источник: КрымPress

В Крыму работает горячая линия «Гололёд»

Горячая линия «Гололёд» — проект организации «ЖКХ Контроль РК». Позвонив, можно сообщить операторам спецномеров о проблемах с проходом и проездом по улицам в связи с их неудовлетворительным состоянием в холода.

Уважаемые крымчане, АНО «ЖКХ Контроль РК» запускает горячую линию «Гололед». Если ваш двор, или улица покрыты льдом, и никто не спешит очистить его, создать нормальные условия для прохода и проезда — звоните нам. Мы будем оперативно передавать эту информацию администрациям ваших муниципальных образований, — отмечают в пресс-службе организации. Информацию можно передать по телефонам: (3652) 51−34−34,

+7−978−969−00−07. или же написав на электронную почту: gkh.crimea@yandex.ru. Линия работает в будние дни с 9.00 до 18.00.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Квартиры в Севастополе — одни из самых дорогих в России
В минобороны Британии заявили, что Россия готовится к атаке
Сырые и опасные. Какие продукты могут заразить вас паразитами
Два российских спортсмена были отстранены МОК по ошибке
Найденная в Израиле челюсть может переписать историю людей
Медсестры выбросили больного на улицу в Сочи (видео)
Министр экономики потерял сон из-за мыслей о жизни россиян
Нас не ждут: знаменитые места, куда закрывают доступ туристам
Спорт
ОКР опубликовал состав сборной России на Олимпиаду-2018 В список вошли 169 спортсменов
Авто
Одни «Логаны»: фото парковки для сенаторов Румынии В Сети появился снимок стоянки служебного транспорта сенаторов и депутатов Румынии перед Дворцом Парламента
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
В Самаре рассказали о состоянии принесшего в школу оружие подростка Правоохранительные органы проводят проверку.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь