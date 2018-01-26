В Крыму работает горячая линия «Гололёд»

Уважаемые крымчане, АНО «ЖКХ Контроль РК» запускает горячую линию «Гололед». Если ваш двор, или улица покрыты льдом, и никто не спешит очистить его, создать нормальные условия для прохода и проезда — звоните нам. Мы будем оперативно передавать эту информацию администрациям ваших муниципальных образований, — отмечают в пресс-службе организации. Информацию можно передать по телефонам: (3652) 51−34−34,