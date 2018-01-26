В Железнодорожном районе Самары снесут 14 гаражей

Администрация Железнодорожного района города потребовала снести 14 гаражей. Все они установлены незаконно. Их владельцам предложили два варианта: снести их добровольно или доказать администрации, что установлены гаражи правомерно. В противном случае объекты снесут принудительно.14 построек находятся на улице Тухачевского.

Напомним, ранее незаконные гаражи сносили в Ленинском районе.

— Одним из принципов земельного законодательства является принцип, согласно которому любое использование земли осуществляется за плату (за исключением случаев, установленных федеральными законами и законами субъектов РФ), — пояснили в администрации Ленинского района. — В соответствии с пунктом 3 статьи 35 Земельного кодекса собственник здания (сооружения), находящегося на чужом земельном участке, имеет преимущественное право покупки или аренды земельного участка.