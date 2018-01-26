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09:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Железнодорожном районе Самары снесут 14 гаражей

С таким требованием обратилась администрация района.

Администрация Железнодорожного района города потребовала снести 14 гаражей. Все они установлены незаконно. Их владельцам предложили два варианта: снести их добровольно или доказать администрации, что установлены гаражи правомерно. В противном случае объекты снесут принудительно.14 построек находятся на улице Тухачевского.

Напомним, ранее незаконные гаражи сносили в Ленинском районе.

— Одним из принципов земельного законодательства является принцип, согласно которому любое использование земли осуществляется за плату (за исключением случаев, установленных федеральными законами и законами субъектов РФ), — пояснили в администрации Ленинского района. — В соответствии с пунктом 3 статьи 35 Земельного кодекса собственник здания (сооружения), находящегося на чужом земельном участке, имеет преимущественное право покупки или аренды земельного участка.

Кстати, владельцы самовольно установленных металлических гаражей не имеют права покупки или аренды земельного участка под ним.

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