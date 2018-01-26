Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили
Люди с протезами станцевали тверк (видео)
В Самаре рассказали о состоянии принесшего в школу оружие подростка
В России могут ввести единый стандарт для заборов
Юлия Высоцкая повеселила публику зажигательным танцем
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Фуркад высказался по поводу отстранения Шипулина от Олимпиады
Названа причина смерти Людмилы Сенчиной
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Эмма Лавринович назвала причину смерти Людмилы Сенчиной
Ищенко: Украинцы хотят открытого конфликта с РФ
Юлия Высоцкая повеселила публику зажигательным танцем
Девочка-студентка: Ольга Бузова позирует в дерзком розовом мини
Британцы: «Если будет война, мы поддержим Путина и его армию»
Война в Йемене: Новейшие «Абрамсы» горят чаще Т-34
6 российских городов, в которых сказку сделали былью
МГУ признали одним из самых красивых в Европе
Фоторепортажи
10Штормовой ветер вызвал хаос в Германии и Нидерландах
1480 лет со дня рождения Владимира Высоцкого
09:12 (мск), источник: Newsroom24.ru

Шестеро нижегородских спортсменов поедут на зимнюю Олимпиаду

Олимпиада пройдет южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Шестеро нижегородских спортсменов поедут на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане. Это следует из опубликованного 25 января, в четверг, Олимпийским комитетом России состава команды «Олимпийские спортсмены из России». Список состоит из 169 фамилий.

От Нижегородской области участвовать в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом будут конькобежцы Сергей Трофимов и Наталья Воронина, лыжница Анастасия Седова, прыгун с трамплина Денис Корнилов, хоккеистки Виктория Кулишова и Валерия Тараканова.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля.

Напомним, в зимних Олимпийских играх в Сочи также приняли участие шестеро нижегородцев.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Расписание электричек изменится в Нижегородской области в связи с празднованием 23 февраля
До 1,5 млн рублей может составить штраф за незаконную продажу билетов на ЧМ-2018
В минобороны Британии заявили, что Россия готовится к атаке
Сырые и опасные. Какие продукты могут заразить вас паразитами
Два российских спортсмена были отстранены МОК по ошибке
Найденная в Израиле челюсть может переписать историю людей
Медсестры выбросили больного на улицу в Сочи (видео)
Министр экономики потерял сон из-за мыслей о жизни россиян
Нас не ждут: знаменитые места, куда закрывают доступ туристам
Спорт
ОКР опубликовал состав сборной России на Олимпиаду-2018 В список вошли 169 спортсменов
Авто
Одни «Логаны»: фото парковки для сенаторов Румынии В Сети появился снимок стоянки служебного транспорта сенаторов и депутатов Румынии перед Дворцом Парламента
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
Первые дома по реновации будут готовы для заселения в ближайшее время
Жемчужина Адриатики: что может предложить Хорватия взамен московской «двушки»
Статую Свободы закрыли из-за нехватки средств
Минстрой утвердил новые показатели средней рыночной стоимости жилья
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
В Самаре рассказали о состоянии принесшего в школу оружие подростка Правоохранительные органы проводят проверку.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь