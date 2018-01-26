Шестеро нижегородских спортсменов поедут на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане. Это следует из опубликованного 25 января, в четверг, Олимпийским комитетом России состава команды «Олимпийские спортсмены из России». Список состоит из 169 фамилий.

От Нижегородской области участвовать в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом будут конькобежцы Сергей Трофимов и Наталья Воронина, лыжница Анастасия Седова, прыгун с трамплина Денис Корнилов, хоккеистки Виктория Кулишова и Валерия Тараканова.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля.