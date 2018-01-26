Судьбу аухи в Хабаровском крае решит спецкомиссия
Китайский окунь, желтощёк и сом Солдатова исключены из федеральной Красной книги, но ловить их пока нельзя.
Китайский окунь, желтощёк и сом Солдатова исключены из федеральной Красной книги, но ловить их пока нельзя.
Разрешение на свободный промысел аухи, желтощёка и сома Солдатова на территории Хабаровского края должна принять специальная группа по редким видам.
«Существует определённый нюанс, — объяснил в разговоре с корреспондентом агентства председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края Алексей Сабитов. — Если
Решение, исключать ли из региональной Красной книги ауху, желтощёка и сома Солдатова примет группа из 18 специалистов — учёных ТИНРО, института водных и экологических проблем ДВО РАН, хабаровского отделения института охотничьего хозяйства и звероводства имени Б. М. Житкова, представителей контролирующих органов и общественности.
По информации Алексея Сабитова, последний раз группа по редким видам в Хабаровском крае собиралась в 2011 году. Тогда и прозвучали рекомендации понизить охранный статус аухи, желтощёка и сома Солдатова с редкого до промыслового.
Моллюск корбикула, например, очутился в Красной книге в результате арифметической ошибки. Учёные просчитались при переводе квадратных километров в квадратные метры,
«Большинство амурских рыб, которые находятся в Красной книге, являются хищниками. В общей биомассе по законам природы они занимают считанные единицы процентов, — объяснил заместитель директора хабаровского филиала “Тихоокеанского
Корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» удалось пообщаться с рыбаками, живущими в низовьях Амура. Они уверяют, что ауха и желтощёк давно перестали быть редкими видами и постоянно попадаются на снасти. Сома Солдатова рыболовы вообще считают едва ли не сорной рыбой. Хотя эти особи иногда достигают гигантских размеров в длину едва ли не с рост взрослого человека.
«Аухи с каждым годом в Амуре становится всё больше и больше, — поделился информацией житель села
Хотя аухой и желтощёком уже практически в открытую торгуют на рынках края, по действующему в регионе законодательству эти виды пока запрещены к вылову. Значит добывшие их рыбаки, продавшие торговцы и даже купившие такую рыбу граждане могут быть заподозрены в браконьерстве и нарваться на штраф. Решение о выводе ранее исключённых из федерального списка особо охраняемых трёх видов амурских рыб краевая комиссия должна принять в ближайшее время.