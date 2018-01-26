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09:15 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Судьбу аухи в Хабаровском крае решит спецкомиссия

Китайский окунь, желтощёк и сом Солдатова исключены из федеральной Красной книги, но ловить их пока нельзя.

Источник: Хабаровский край сегодня

Разрешение на свободный промысел аухи, желтощёка и сома Солдатова на территории Хабаровского края должна принять специальная группа по редким видам.

Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в региональном министерстве природных ресурсов. В декабре прошлого года федеральный МПР во время очередной редакции Красной книги исключил эти три вида амурских рыб из списка особо охраняемых. Однако это не означает, что рыбаки теперь могут, не опасаясь штрафов со стороны рыбнадзора, их ловить. Пока исключённые из федеральной редакции Красной книги остаются в её региональной версии.

«Существует определённый нюанс, — объяснил в разговоре с корреспондентом агентства председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края Алексей Сабитов. — Если какой-то вид растений или животных оказывается в федеральной Красной книге, он автоматически попадает в краевую. Но обратной зависимости нет. У нас в Красной книге Хабаровского края есть виды, которые не включены в федеральную. Особенно это касается видов, которые могут быть обычными в одном регионе, а в нашем они находятся на границе ареала и нуждаются в защите. Например, в прошлом году мы создали памятник природы на Большом Уссурийском острове для охраны бабочки-голубянки. В Приморье она не нуждается в защите, а у нас довольно редка.

Решение, исключать ли из региональной Красной книги ауху, желтощёка и сома Солдатова примет группа из 18 специалистов — учёных ТИНРО, института водных и экологических проблем ДВО РАН, хабаровского отделения института охотничьего хозяйства и звероводства имени Б. М. Житкова, представителей контролирующих органов и общественности.

По информации Алексея Сабитова, последний раз группа по редким видам в Хабаровском крае собиралась в 2011 году. Тогда и прозвучали рекомендации понизить охранный статус аухи, желтощёка и сома Солдатова с редкого до промыслового.

Одним из инициаторов реформы Красной книги выступил заместитель директора хабаровского ТИНРО-центра Герман Новомодный. Он рассказал, что некоторые виды попали в список особо охраняемых без веских на то оснований.

Моллюск корбикула, например, очутился в Красной книге в результате арифметической ошибки. Учёные просчитались при переводе квадратных километров в квадратные метры, из-за чего запасы этого вида в лимане Амура они занизили в тысячу раз. Очень распространённый на Дальнем Востоке моллюск был объявлен редким видом. Чтобы исключить его из Красной книги, специалистам потребовалось несколько лет. Некоторые виды насекомых в Хабаровском крае также попали в список особо охраняемых видов по недоразумению. Просто кто-то из лаборантов перепутал пакетики с образцами.

«Большинство амурских рыб, которые находятся в Красной книге, являются хищниками. В общей биомассе по законам природы они занимают считанные единицы процентов, — объяснил заместитель директора хабаровского филиала “Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра” Герман Новомодный. — И когда ауху, желтощёка и сома Солдатова вносили в Красную книгу, они занимали точно такую же долю, как сейчас. Просто, когда в Амуре было малорыбье, хищников было меньше. После того, как водность Амура восстановилась, численность пресноводных рыб возросла. Соответственно стало больше и этих краснокнижных видов».

Корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» удалось пообщаться с рыбаками, живущими в низовьях Амура. Они уверяют, что ауха и желтощёк давно перестали быть редкими видами и постоянно попадаются на снасти. Сома Солдатова рыболовы вообще считают едва ли не сорной рыбой. Хотя эти особи иногда достигают гигантских размеров в длину едва ли не с рост взрослого человека.

«Аухи с каждым годом в Амуре становится всё больше и больше, — поделился информацией житель села Усть-Гурское Амурского района Андрей Генбихнер. — Весной молодых особей аухи хоть ладошками собирай. Сомы постоянно попадаются по 6−7 килограммов, а иногда и больше. Желтощёк стал часто в прилове попадаться. В Нанайском районе его очень много. Там косы, ему среда обитания больше подходит».

Хотя аухой и желтощёком уже практически в открытую торгуют на рынках края, по действующему в регионе законодательству эти виды пока запрещены к вылову. Значит добывшие их рыбаки, продавшие торговцы и даже купившие такую рыбу граждане могут быть заподозрены в браконьерстве и нарваться на штраф. Решение о выводе ранее исключённых из федерального списка особо охраняемых трёх видов амурских рыб краевая комиссия должна принять в ближайшее время.

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