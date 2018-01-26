«Подмышки я давно не брею»: чем живут российские феминистки

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Однако феминистки, в том числе российские, так не считают. РИА Новости попыталось выяснить, чем живут борцы за права слабого пола.

Они все такие разные

В результате череды сексуальных скандалов «феминизм» в США был признан главным словом 2017 года. Специалисты американской компании Merriam-Webster, издающей словари, отметили, что этот термин чаще других искали в интернете: число запросов по сравнению с 2016 годом увеличилось на 70%.

Акция феминисток в США. Архивное фото | Источник: AP 2018

В России проблемы межполовых отношений не так сильно будоражат общество. Но у нас тоже есть свои феминистки, по некоторым подсчетам — несколько десятков тысяч. Правда, деятельность многих из них ограничивается исключительно дискуссиями в соцсетях.

Сами феминистки признают, что какого-то единого движения, системы взглядов не сложилось. Есть феминизм радикальный, либеральный, антикапиталистический. Есть те, кто особенно озабочен равенством прав женщин в странах Азии, Африки. Другие выступают лишь за предоставление более широких политических прав.

Так, существует мнение, что только женщина может управлять государством — дескать, в этом ей поможет материнский инстинкт.

Феминистки-теологи обращают внимание на дискриминацию женщин в религиозных учениях: в большинстве религий в образе бога предстают именно мужчины, а женщины часто — источник греха.

Священнослужителями могут быть исключительно мужчины. Впрочем, самым главным феминистки считают противостояние патриархату — мужскому доминированию, власти мужчин в обществе.

«Знакомица авторки»

Кандидат юридических наук, руководитель проекта «Насилию.Net» Анна Ривина полагает, что гендерные проблемы в России часто замалчиваются: «Женщина воспринимается обществом как жена, мать, обслуживающий персонал, сексуальная партнерша и далее по списку. В ней не видят человека! Может, ей хочется в космос полететь или диссертацию защитить? Это никого не волнует, ее успешность все равно оценивается по устроенности личной жизни».

По ее словам, женщины вынуждены защищать свое право на жизнь и здоровье.

Насилие происходит в каждой четвертой семье. У нас в стране официально около 100 миллиардов невыплаченных алиментов. Мужчины оставляют женщин с детьми, спокойно заводят новые семьи, рожают новых детей и забывают о своих предыдущих обязанностях. Анна Ривина Руководитель проекта «Насилию.Net»

Феминистки также говорят о неравноправии в профессиональной карьере. По официальным данным, в российской экономике занято практически одинаковое число мужчин и женщин: 37 миллионов и 35 миллионов соответственно. Однако заработная плата у мужчин за тот же труд в среднем больше на 27%. «Многие женщины разделяют требования равных прав, но никогда не назовут себя феминистками, — говорит социолог и руководитель Центра социального анализа Института глобализации и социальных движений Анна Очкина. — Феминизм в массовом сознании отождествляется с отказом от женственности, а это для нашего слабого пола неприемлемо. Феминистки ассоциируются с мужеподобием, отказом от семьи, от детей — малопривлекательный образ».

В соцсетях есть несколько популярных — десятки тысяч подписчиков — феминистских сообществ. Большинство — закрытые ресурсы с очень строгими правилами и внимательными модераторами. Банят там не только за неугодные комментарии, но и за лайки к таким комментариям. Иногда могут заблокировать даже за посты, комментарии и лайки в других сообществах. В некоторых группах по умолчанию отправляют в бан всех мужчин. Активно используются феминитивы — слова мужского рода, переделанные в женский. Не «врач», а «врачиня», не «знакомый», а «знакомица», не «автор» — «авторка».

«Я давно отказалась от большинства бьюти-практик. Подмышки не брею, перестала брить ноги, краситься, ходить на каблуках. Мне так гораздо удобнее, я чувствую себя самой собой. Люди косятся иногда, но особого негатива нет. Выручают татуировки — это некий маркер того, что человек — фрик и учить его жизни бесполезно. Вне соцсетей проблем нет, кроме, пожалуй, некоего “социального игнора”, но в принципе тот факт, что мне реже улыбаются продавцы и со мной не заговаривают таксисты, пережить довольно легко», — рассказывает участница одного из сообществ Ольга.

Еще одна участница, Валентина говорит, что только в своем феминистском образе научилась получать удовольствие от жизни.

Обрезала волосы, на теле ничего не удаляю, ношу удобные шмотки, принципиально не надеваю обтягивающее. Валентина

«Не крашусь. Боже, как это удобно! Никакого раздражения на коже, душ принимаю 10 минут», — не скрывает она радости. Впрочем, у такого образа жизни есть и минусы. «Завела себе молодого человека мужского пола недавно, от него периодически слышу осторожные замечания в адрес своих пушистых ножек», — удивляется феминистка.

Армия и зона

Вопросы при обсуждении прав полов возникают и у некоторых мужчин. Кандидат медицинских наук, писатель, руководитель общественной организации «Защита семьи» Александр Бирюков полагает, что именно мужчин последовательно дискриминирует российское законодательство. Он обращает внимание на то, что в большинстве случаев суды при разводе оставляют детей с матерью.

«Раньше такова была только правоприменительная практика. В 2016 году приоритетное право матери на ребенка прописали законодательно», — подчеркивает он.

Сейчас судья, оставляя ребенка с отцом, должен строго отчитаться о причинах своего решения. Если оставляет с матерью, нигде отчитываться не нужно, это как бы само собой разумеется. Александр Бирюков Руководитель общественной организации «Защита семьи»

Бирюков указывает на то, что только мужчины призываются в армию, хотя в Конституции о воинской обязанности говорится как о долге каждого гражданина. «Много интересного и в Уголовном кодексе. Так, к женщинам не применяются смертная казнь (с 1996 года в России на нее введен мораторий. — Прим. ред.), пожизненное заключение, особый и строгий режимы заключения. Получается, женщина может убить 15 человек, и ей дадут только общий режим. Согласно правоприменительной практике, за одни и те же преступления женщины получают срок в два-три раза меньше, чем мужчины», — говорит он.

«Скандалов надо больше»

В США скандалы, связанные с домогательствами, достигли такого масштаба, что, кажется, Голливуд уже никогда не будет прежним. Рушится одна успешная карьера за другой. Харви Вайнштейн, Кевин Спейси, комики, режиссеры, рестораторы… Гильдия продюсеров Америки утвердила правила поведения на съемочной площадке и за ее пределами.

Продюсер Харви Вайнштейн | Источник: Reuters

Согласно рекомендациям, кинокомпании обязаны проводить для всех сотрудников тренинг по предотвращению случаев харрасмента при приеме на работу и в начале каждого сезона, если это долгоиграющий проект.

На слушаниях по отбору актеров продюсеры должны присутствовать лично. Жертвам домогательств советуют все фиксировать и обращаться в государственные службы с фотографиями, записками, е-мейлами, которые они получали.