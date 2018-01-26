«Прихватизированный» Дом культуры нашли в Хабаровском крае
В Нанайском районе муниципалитету вернут незаконно приватизированный Дом культуры. Решение об этом принял суд, рассмотрев прокурорский иск.
В Нанайском районе муниципалитету вернут незаконно приватизированный Дом культуры. Решение об этом принял суд, рассмотрев прокурорский иск.
Прокурор Нанайского района подал исковое заявление о признании приватизации Дома культуры села Нижняя Манома незаконной после того, как во время проверки вскрылись нарушения.
Закон о приватизации имущества запрещает передачу в частную собственность «объектов культуры, предназначенных для обслуживания жителей поселения». Тем не менее в 2016 году администрация Нанайского района выставила Дом культуры на торги, предварительно закрыв его. Победитель аукциона зданием не пользуется — оно пустует.
Суд постановил, что Дом культуры вновь должен стать муниципальным, и обязал администрацию вернуть деньги победителю торгов.
Решение суда в законную силу еще не вступило, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на