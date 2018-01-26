«Прихватизированный» Дом культуры нашли в Хабаровском крае

Прокурор Нанайского района подал исковое заявление о признании приватизации Дома культуры села Нижняя Манома незаконной после того, как во время проверки вскрылись нарушения.

Закон о приватизации имущества запрещает передачу в частную собственность «объектов культуры, предназначенных для обслуживания жителей поселения». Тем не менее в 2016 году администрация Нанайского района выставила Дом культуры на торги, предварительно закрыв его. Победитель аукциона зданием не пользуется — оно пустует.