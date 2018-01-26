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09:11 (мск), источник: Губерния онлайн

«Прихватизированный» Дом культуры нашли в Хабаровском крае

В Нанайском районе муниципалитету вернут незаконно приватизированный Дом культуры. Решение об этом принял суд, рассмотрев прокурорский иск.

Прокурор Нанайского района подал исковое заявление о признании приватизации Дома культуры села Нижняя Манома незаконной после того, как во время проверки вскрылись нарушения.

Закон о приватизации имущества запрещает передачу в частную собственность «объектов культуры, предназначенных для обслуживания жителей поселения». Тем не менее в 2016 году администрация Нанайского района выставила Дом культуры на торги, предварительно закрыв его. Победитель аукциона зданием не пользуется — оно пустует.

Суд постановил, что Дом культуры вновь должен стать муниципальным, и обязал администрацию вернуть деньги победителю торгов.

Решение суда в законную силу еще не вступило, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

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