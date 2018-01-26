Из полости красноярки извлекли её «близнеца», «съеденного» ещё зародышем

Пациентке Красноярской клинической больницы удалили опухоль из матки, размером с регбийный мяч. Огромное образование было обнаружено у Натальи в прошлом году. А в начале января этого года она была успешно удалена.

Пресакральная дермоидная киста — именно так звучит её диагноз, появилась у женщины, когда она была еще эмбрионом. Но за все сорок лет её жизни ни как не проявлялась, только год назад возникли тупые боли внизу живота. По сути это аномальный «близнец» человека, «съеденный» еще в первые недели развития зародыша. Они встречаются довольно редко — одна на 40 тысяч новорожденных. Случаев же, когда она была обнаружена у взрослого человека в мировой медицине описано всего 70.