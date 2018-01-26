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09:09 (мск), источник: АиФ Красноярск

Из полости красноярки извлекли её «близнеца», «съеденного» ещё зародышем

В мировой медицине таких случаев описано только 70.

Пациентке Красноярской клинической больницы удалили опухоль из матки, размером с регбийный мяч. Огромное образование было обнаружено у Натальи в прошлом году. А в начале января этого года она была успешно удалена.

Пресакральная дермоидная киста — именно так звучит её диагноз, появилась у женщины, когда она была еще эмбрионом. Но за все сорок лет её жизни ни как не проявлялась, только год назад возникли тупые боли внизу живота. По сути это аномальный «близнец» человека, «съеденный» еще в первые недели развития зародыша. Они встречаются довольно редко — одна на 40 тысяч новорожденных. Случаев же, когда она была обнаружена у взрослого человека в мировой медицине описано всего 70.

«У нашей пациентки киста, хоть и огромная, но простая — гладкая снаружи, шероховатая, напоминающая кожу, внутри, наполнена густым содержимым. Но бывают сложные — в них “плавают” волосы, рудиментарные зубы, ногти, сало и даже сформированные паразитарные зародыши. Часто дермоидные кисты инфицируются, что очень опасно для жизни больного», — рассказывают в больнице.

Оперировали Наталью колопроктологи Артем Аркадьевич Поздняков и заведующий отделением Игорь Васильевич Литвинов три часа. Причем, тремя подходами — со стороны живота, промежности и ягодиц.

«Киста занимала всю полость малого таза, — рассказывает Артем Поздняков. — Она сместила все органы — матку, прямую кишку. Размеры образования — 15×15х25 сантиметров. Операция прошла успешно. Надеюсь, теперь у нашей пациентки все в личной жизни будет хорошо».

Кстати, Наталья ещё не рожала, теперь у неё есть шанс стать матерью.

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