Из полости красноярки извлекли её «близнеца», «съеденного» ещё зародышем
В мировой медицине таких случаев описано только 70.
В мировой медицине таких случаев описано только 70.
Пациентке Красноярской клинической больницы удалили опухоль из матки, размером с регбийный мяч. Огромное образование было обнаружено у Натальи в прошлом году. А в начале января этого года она была успешно удалена.
«У нашей пациентки киста, хоть и огромная, но простая — гладкая снаружи, шероховатая, напоминающая кожу, внутри, наполнена густым содержимым. Но бывают сложные — в них “плавают” волосы, рудиментарные зубы, ногти, сало и даже сформированные паразитарные зародыши. Часто дермоидные кисты инфицируются, что очень опасно для жизни больного», — рассказывают в больнице.
Оперировали Наталью колопроктологи Артем Аркадьевич Поздняков и заведующий отделением Игорь Васильевич Литвинов три часа. Причем, тремя подходами — со стороны живота, промежности и ягодиц.
«Киста занимала всю полость малого таза, — рассказывает Артем Поздняков. — Она сместила все органы — матку, прямую кишку. Размеры образования — 15×15х25 сантиметров. Операция прошла успешно. Надеюсь, теперь у нашей пациентки все в личной жизни будет хорошо».
Кстати, Наталья ещё не рожала, теперь у неё есть шанс стать матерью.