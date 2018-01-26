Челябинец в составе экспедиции «Арктика» из шести человек установил новый мировой рекорд

Экспедиция стартовала 13 января из Норильска. Путь до Диксона, а это более 1 тыс. километров, участники преодолели за 10 дней. Все это происходило в условиях лютых морозов, температура опускалась до минус 57 градусов. Из-за обильного количества снега им приходилось постоянно откапывать свои машины и расчищать дорогу. Зато метелей не было. Выбирать путь приходилось с ювелирной точностью, везде подстерегали наледи, торосы и снежные ловушки. Большую часть пути шли по замерзшему Енисею, встретили на пути три атомных ледокола, сообщила пресс-секретарь экспедиции Владлена Булычева.

Ночевали участники в шестиместной палатке, рассчитанной на всю команду, однако по факту там спали только пассажиры, водители охраняли свои автомобили, которые сутками не глушились. Палатка внутри не отапливалась, когда пытались зажечь горелку, пластиковый шланг лопнул, как в принципе и все остальное из пластика при такой низкой температуре. Спали в специально разработанных спальниках.