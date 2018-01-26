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09:04 (мск), источник: УралПолит.ру

Челябинец в составе экспедиции «Арктика» из шести человек установил новый мировой рекорд

ЧЕЛЯБИНСК, 26 января, УралПолит.Ru. Команда экспедиции «Арктика», в состав которой входит челябинский штурман Евгений Шаталов, поставила новый мировой рекорд. Участники на двух стандартных внедорожниках Toyota Hilux дошли из Норильска до самого северного континентального населенного пункта в мире — Диксона.

Экспедиция стартовала 13 января из Норильска. Путь до Диксона, а это более 1 тыс. километров, участники преодолели за 10 дней. Все это происходило в условиях лютых морозов, температура опускалась до минус 57 градусов. Из-за обильного количества снега им приходилось постоянно откапывать свои машины и расчищать дорогу. Зато метелей не было. Выбирать путь приходилось с ювелирной точностью, везде подстерегали наледи, торосы и снежные ловушки. Большую часть пути шли по замерзшему Енисею, встретили на пути три атомных ледокола, сообщила пресс-секретарь экспедиции Владлена Булычева.

Ночевали участники в шестиместной палатке, рассчитанной на всю команду, однако по факту там спали только пассажиры, водители охраняли свои автомобили, которые сутками не глушились. Палатка внутри не отапливалась, когда пытались зажечь горелку, пластиковый шланг лопнул, как в принципе и все остальное из пластика при такой низкой температуре. Спали в специально разработанных спальниках.

Участниками экспедиции стали опытные путешественники: руководитель и организатор проекта Богдан Булычев (Ярославль), знаменитый арктический путешественник и автор проекта Александр Еликов (Новый Уренгой), фотограф и видеооператор Антон Панов (Магадан), оператор телеканала «Авто24» Игорь Мельник (Москва), а также путешественники и ответственные штурманы Евгений Шаталов (Челябинск) и Дмитрий Лапшин (Севастополь). Теперь путешественникам предстоит не менее трудный обратный путь, пишет Znak.

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