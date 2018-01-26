Родителей обяжут сообщать о поведении детей в КДН
После ЧП в школе № 127 краевые власти решили расширить полномочия комиссии по делам несовершеннолетних.
После ЧП в школе № 127 краевые власти решили расширить полномочия комиссии по делам несовершеннолетних.
Правительство Пермского края направило предложения в социальный блок правительства России по изменению ФЗ. В частности, предлагается преобразовать комиссию по делам несовершеннолетних в отдельный самостоятельный орган власти, расширить их полномочия и доступ к информации. Таким образом, должностные лица и родители будут обязаны передавать необходимую информацию в КДН.
Комиссии и образовательным учреждениям нужно будет сообщать информацию о потенциальной социальной опасности ребенка.
Также власти предложили расширить функции закрытых образовательных учреждений, а именно сделать так, чтобы агрессивные подростки имели возможность одновременно продолжать учиться и получать необходимое лечение.