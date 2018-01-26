Омичи Ольга Граф и Павел Ситников отправятся на Олимпиаду в Пхёнчхан
Международный олимпийский комитет подтвердил заявки омских спортсменов.
Международный олимпийский комитет подтвердил заявки омских спортсменов.
Накануне, 25 января, вечером в Москве состоялась
Отметим, что среди приглашённых атлетов оказались и омские спортсмены Ольга Граф и Павел Ситников. Они примут в соревнованиях по конькобежному спорту и
«Представленный список официальный и окончательный. Включённым в него спортсменам МОК пришлёт приглашения на Олимпийские игры. При этом сами они могут принимать любое решение насчёт участия или неучастия в Играх», — цитирует главу минспорта Павла Колобкова
Напомним, ранее МОК отклонил заявки ряда лидеров российской сборной. Среди них оказалась и омичка Татьяна Бородулина.