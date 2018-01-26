Омичи Ольга Граф и Павел Ситников отправятся на Олимпиаду в Пхёнчхан

Источник: РИА "Новости"

Накануне, 25 января, вечером в Москве состоялась пресс-конференция министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова и вице-президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Они рассказали журналистам, что в Пхёнчхан отправятся 169 отечественных спортсменов. МОК подтвердил заявки всех членов делегации.

Отметим, что среди приглашённых атлетов оказались и омские спортсмены Ольга Граф и Павел Ситников. Они примут в соревнованиях по конькобежному спорту и шорт-трек соответственно.

«Представленный список официальный и окончательный. Включённым в него спортсменам МОК пришлёт приглашения на Олимпийские игры. При этом сами они могут принимать любое решение насчёт участия или неучастия в Играх», — цитирует главу минспорта Павла Колобкова пресс-служба Олимпийского комитета России.