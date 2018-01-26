В Уфе подростки спрятались в торговом центре после закрытия
УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В полицию Уфы от сотрудников одного из
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УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В полицию Уфы от сотрудников одного из
По информации
Какую цель преследовали малолетние нарушители, не сообщается. В полиции сообщили, что по решению суда один из подростков помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
«В отношении родителей принимается решение о привлечении их к ответственности согласно законодательству», — добавил представитель ведомства.