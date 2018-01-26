В Уфе подростки спрятались в торговом центре после закрытия

По информации пресс-службы регионального МВД, выяснилось, что двое подростков пришли в торговый центр в рабочее время и спрятались в ожидании его закрытия.

Какую цель преследовали малолетние нарушители, не сообщается. В полиции сообщили, что по решению суда один из подростков помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.