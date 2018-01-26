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09:15 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе подростки спрятались в торговом центре после закрытия

УФА, 26 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В полицию Уфы от сотрудников одного из торгово-развлекательных центров города поступило сообщение, что к ним проникли неизвестные.

По информации пресс-службы регионального МВД, выяснилось, что двое подростков пришли в торговый центр в рабочее время и спрятались в ожидании его закрытия.

Какую цель преследовали малолетние нарушители, не сообщается. В полиции сообщили, что по решению суда один из подростков помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

«В отношении родителей принимается решение о привлечении их к ответственности согласно законодательству», — добавил представитель ведомства.

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