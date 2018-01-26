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09:20 (мск), источник: Вести - Пермь

В Прикамье вручили 175-тысячный сертификат на материнский капитал

В Татьянин день сертификат достался Татьяне Тебеньковой из Перми.

Источник: Вести - Пермь

В центральном офисе пермского отделения Пенсионного фонда России торжественно вручили 175-тысячный сертификат на материнский капитал. Неизвестно, специально или случайно так вышло, но в Татьянин день он достался Татьяне Тебеньковой из Перми. Старшему ребёнку в семье Тебеньковых девять лет, младший Тимофей родился 8 января. Татьяне напомнили, что сейчас средства материнского капитала можно направлять на улучшение жилищных условий, образование детей, на формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию детей-инвалидов. А с января этого года маткапитал можно превратить и в ежемесячные выплаты для малоимущих семей. Но героиня сегодняшнего события Татьяна Тебенькова заявила, что в ее семье решение принято.

Татьяна Тебенькова: «На улучшение жилищных условий, у нас уже есть действующая ипотека, покрыть часть долга по ипотеке, основного нашего долга».

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