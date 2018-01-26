Выплаты в связи с рождением первенца можно оформить в МФЦ

Источник: AP 2018

Такое решение накануне приняли депутаты регионального парламента. Такие центры есть в каждом сельском районе, а в Омске работают 12 офисов во всех округах.

Получить талон к специалистам можно в порядке живой очереди, либо предварительно записавшись по телефону или на официальном сайте МФЦ. С 1 января этого года по инициативе президента России Владимира Путина семьям, где родится первый ребенок, государство предоставит материальную помощь в размере прожиточного минимума.