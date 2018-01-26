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09:21 (мск), источник: Вести - Омск

Выплаты в связи с рождением первенца можно оформить в МФЦ

Теперь выплаты в связи с рождением первенца жители Омской области могут оформить в Многофункциональных Центрах.

Источник: AP 2018

Такое решение накануне приняли депутаты регионального парламента. Такие центры есть в каждом сельском районе, а в Омске работают 12 офисов во всех округах.

Получить талон к специалистам можно в порядке живой очереди, либо предварительно записавшись по телефону или на официальном сайте МФЦ. С 1 января этого года по инициативе президента России Владимира Путина семьям, где родится первый ребенок, государство предоставит материальную помощь в размере прожиточного минимума.

В Омской области размер этой выплаты составляет 9323 рубля. Но на такую помощь могут претендовать только те, у кого величина среднедушевого дохода на одного члена семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума для трудоспособного населения региона. В Омской области это 14525 рублей.

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