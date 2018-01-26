На Олимпиаду в Пхенчхан поедет только один свердловчанин
Из 11 свердловских спортсменов, ранее попавших в расширенный список олимпийской сборной России, на Игры в Пхенчхан поедет только один.
Из 11 свердловских спортсменов, ранее попавших в расширенный список олимпийской сборной России, на Игры в Пхенчхан поедет только один.
В окончательную заявку, обнародованную Олимпийским комитетом России (ОКР), попал сноубордист Антон Мамаев, сообщает «Уралинформбюро».
Из списка выбыли конькобежка Юлия Скокова, выступающий в лыжном двоеборье Самир Мастиев, лыжницы Анна Медведева и Вера Миляева, выступающая в
Еще один воспитанник екатеринбургского хоккея Никита Трямкин остается претендентом на попадание в олимпийскую сборную — он зачислен в резерв.
Всего до XXIII Зимних Олимпийских игр в Южной Корее допущены 169 россиян. По словам первого
Игры будут проходить с 9 по 25 февраля. Россияне выступят на главных стартах 4-летия под нейтральным флагом.