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09:28 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Олимпиаду в Пхенчхан поедет только один свердловчанин

Из 11 свердловских спортсменов, ранее попавших в расширенный список олимпийской сборной России, на Игры в Пхенчхан поедет только один.

Источник: УралИнформБюро

В окончательную заявку, обнародованную Олимпийским комитетом России (ОКР), попал сноубордист Антон Мамаев, сообщает «Уралинформбюро».

Из списка выбыли конькобежка Юлия Скокова, выступающий в лыжном двоеборье Самир Мастиев, лыжницы Анна Медведева и Вера Миляева, выступающая в шорт-треке Евгения Захарова, биатлонисты Екатерина Глазырина, Светлана Миронова и Антон Шипулин, хоккеист Анатолий Голышев.

Еще один воспитанник екатеринбургского хоккея Никита Трямкин остается претендентом на попадание в олимпийскую сборную — он зачислен в резерв.

Всего до XXIII Зимних Олимпийских игр в Южной Корее допущены 169 россиян. По словам первого вице-президента ОКР Станислава Позднякова, в состав, сформированный Международным олимпийским комитетом (МОК), не вошли сильнейшие атлеты из РФ.

Игры будут проходить с 9 по 25 февраля. Россияне выступят на главных стартах 4-летия под нейтральным флагом.

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