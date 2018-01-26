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09:31 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловские власти не согласовали пикет против сноса телебашни

Власти не согласовали пикет против сноса недостроенной телебашни в Екатеринбурге. Об этом в группе противников демонтажа башни в Facebook сообщили организаторы акции, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом, сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить снос объекта состоится. Акция пройдет 27 января у станции метро «Геологическая» со стороны цирка, старт запланирован на 12.00.

Состоятся ли ранее анонсированные «обнимашки телебашни, пока не известно.

Напомним, пикет планировалось провести 27 января, также как и «обнимашки».

УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО «Работы взрывные специальные». Ранее в холдинге подтвердили, что готовятся к сносу недостроенной телебашни, и рассказали, как будет выглядеть территория рядом с ледовой ареной на этом месте. А свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018.

Опрошенные Накануне.RU эксперты заявили, что обрушение столь крупного объекта из сверхпрочного бетона грозит «сейсмическим эффектом», от которого могут пострадать близлежащие здания и даже плотина городского пруда. А читатели Накануне.RU считают, что башню нужно превратить в смотровую площадку.

Добавим, что в настоящее время на площадке возле телевышки полным ходом идут работы по демонтажу: башня лишилась почти всех металлических конструкций у основания, а работающие на площадке строители уже сформировали вал, который направлен от подножия объекта в сторону реки Исеть.

Подрядчик обещал «сдать» участок после сноса к апрелю, таким образом, новый всплеск протестной активности уральцев может прийтись на мартовские выборы президента.

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