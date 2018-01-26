В Самаре вместе с новой станцией метро может появится подземная парковка

Источник: РИА "Новости"

В следующем году в Самаре планируют начать строить перегон до новой станции метро, которая получит название «Самарская». Предполагается, что она будет строится открытым способом. Об этом вчера, 25 января, в эфире телеканала «Россия-24» рассказал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

«Ведутся работы по корректировке проекта станции “Самарской”. Мы нашли возможность удешевления проекта, проходки открытым способом по улице Самарской с сохранением объектов культурного наследия. Предыдущий проект нес угрозу для них», — сообщил глава региона.

Кроме того, Азаров рассказал, что, возможно, вместе с новой станцией метро в центре города появится еще и подземная парковка.

«Дополнительно я поручил рассмотреть возможность при строительстве станции на Самарской площади организации подземных паркингов. Это не всегда окупаемо, не во всех частях города, но я думаю, здесь, в центральной части города это будет очень востребовано. В том числе, я уверен, люди готовы будут оплачивать размещение транспортных средств в паркинге, как это происходит по всему миру, — отметил врио губернатора.